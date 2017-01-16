Бойовики використовували крупнокаліберну артилерію на маріупольському та донецькому напрямках

Один український військовий поранений.

Бойовики використовували крупнокаліберну артилерію на донецькому і маріупольському напрямках Василь Артюшенко, DT.UA

Російсько-терористичні війська протягом минулої доби, 15 січня, 60 раз обстріляли позиції українських військових у Донбасі.

На маріупольському напрямку окупанти використовували міномети, артилерію, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю. З артилерії калібру 122 мм обстріляли Гнутове, з мінометів різних калібрів – Павлопіль, Красногорівку і Широкіне. З гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї бойовики вели обстріл Павлополя, Гнутового, Широкиного і Красногорівки. Також в Широкиному і Мар'їнці працював снайпер.

На луганському напрямку бойовики з мінометів калібру 120 і 82 мм обстріляли Новозванівку та Троїцьке. Новозванівку також накрили вогнем з гранатометів і стрілецької зброї. З протитанкових ракетних комплексів окупанти стріляли по позиціях бійців ЗСУ в Золотому, Станиці Луганській та Новоолександрівці.

На донецькому напрямку окупанти використовували артилерію, міномети різних калібрів і гранатомети. З артилерії калібру 152 мм обстріляли Авдіївку, з мінометів – Новгородське та Доломитне, а з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї - Зайцеве, Новгородське, Авдіївку і Верхньоторецьке.

Нагадаємо, що 21 грудня спецпредставник ОБСЄ в Тристоронній контактній групі в Мінську Мартін Сайдик заявив, що учасники переговорів домовилися про припинення вогню з 24 грудня.

Проте, як повідомили в штабі АТО, режим дотримання тиші протримався близько 25 хвилин, після чого терористи продовжили обстріли позицій ЗСУ з різних видів озброєння, у тому числі, ствольної артилерії і мінометів.

Написи "ЛДНР" означають не тільки відсутність основних прав і свобод, небезпеку для життя, - але і невизначеність майбутнього, де змінні змінюються з такою швидкістю, що спрогнозувати завтрашній день часом не легше, ніж розібратися в тому, що було вчора. Існує три сценарії можливого майбутнього окупованих територій: велика війна, вибори і нічого не зміниться. Детальніше про можливе майбутнє Донбаса читайте в матеріалі Станіслава Васіна "Донбас-2017: три сценарії" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".