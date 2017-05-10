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Бойовики використають російську техніку з "параду" для ескалації конфлікту в Донбасі – розвідка

10 травня в 12:22

Заборонена "Мінськом" техніка використовуватиметься для провокацій та обстрілу мирного населення. 

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"Парадна" техніка російських найманців і терористів й надалі воюватиме в АТО
Vk.com/Геннадий Дубовой
Командування російсько-окупаційних військ наказало терористам відправити військову техніку, яка використовувалась на "парадах" у терористичних організаціях "Л-ДНР", на передову, повідомляє прес-служба Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Заборонена Мінськими домовленостями російська техніка, яка була представлена на так званих "парадах 9 травня" на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей, буде направлена на озброєння у з'єднання і частини 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ.

За даними розвідників, вона використовуватиметься "для здійснення подальших провокаційних обстрілів мирного населення та підрозділів сил АТО".

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Як повідомлялося раніше, під час репетиції  у терористичному угрупуванні "ДНР" так званого "Параду Перемоги", була використана російська військова техніка, яка видавалася за "трофейну", добуту в боях із ЗСУ.

Раніше заступник голови СММ ОБСЄ в Україні Олександр Хуг попередив, що проведення "параду" з нагоди 9 травня за участю військової техніки в Донецьку буде вважатися порушенням Мінських угод. Ватажок терористичного угруповання "ДНР" Олександр Захарченко заявив, що "парад" у Донецьку проведуть, а представники ОБСЄ не мають права перевіряти техніку, яка бере участь у параді.

За матеріалами: DT.UA
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Теги техніка парад терорист Донецьк Луганськ
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