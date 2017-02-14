Бойовики в ОРДЛО ховають зброю на території дитячих садків – розвідка

Окупанти приховують сліди військових злочинів в Донбасі, ховаючи особовий склад і військову техніку на території об'єктів цивільної інфраструктури.

Бойовики Донбасу ховаються за спинами дітей КМДА

Російсько-терористичні війська з метою маскування іна сході України ховають зброю на території об'єктів цивільної інфраструктури, повідомляє прес-служба Головного управління Розвідки Міністерства оборони України.

Так, в селі Мокроєланчик на території дитячого садка розміщені сім самохідних артилерійських установок.

У селищі міського типу Південна Ломоватка на території пологового будинку розміщено підрозділ бойовиків і бойові машини піхоти (БМП).

Територія Донецького казенного заводу хімічних виробів у Куйбишевському районі Донецька використовується окупантами для здійснення обстрілів позицій сил АТО.

В даний час командування 2-го Армійського Корпусу Збройних Сил Російської Федерації планує використовувати територію туберкульозного диспансеру в Ровеньках для обладнання військового шпиталю.

Нагадаємо, ситуація в зоні АТО серйозно загострилася: супротивник з 29 січня веде масований обстріл Авдіївки та її околиць, а підрозділи ЗСУ на позиціях біля населеного пункту відбили кілька спроб штурму. Обстріли Авдіївки з великокаліберної артилерії і РСЗВ вже призвели до серйозних руйнувань і жертв.

Через обстріли російських сил було порушено тепло - та енергопостачання міста, у місті введено режим надзвичайної ситуації, призупинив роботу коксохімічний завод. У понеділок, 6 лютого відновлено водо-, тепло - та електропостачання Авдіївки, запрацювали загальноосвітні школи і дитячі садки.

Детальніше про ескалацію ситуації під Авдіївкою читайте в статті Юрія Бутусова "Що сталося в Авдіївці?" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".