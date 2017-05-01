Бойовики в Донбасі закуповують фурнітуру для "парадної форми" власним коштом – розвідка

Самою формою терористів забезпечують російські куратори.

Терористам Донбасу доведеться витратитись, аби мати "перезентабельний вигляд" на "Параді Перемоги"

Командування російсько-окупаційних військ готується до проведенняз метою створення іміджу повноцінних "збройних сил" терористичних організацій "Л-ДНР", повідомляє прес-служба Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Для цього російські куратори видають терористам парадного розрахунку 9-го окремого штурмового мотострілецького полку морської піхоти (Новоазовськ) парадну форму чорного кольору.

Проте білі ремені та фурнітуру окупанти мусять купувати за власні кошти .

Як повідомлялося раніше, під час репетиції у терористичному угрупуванні "ДНР" так званого "Параду Перемоги", була використана російська військова техніка, яка видавалася за "трофейну", добуту в боях із ЗСУ.