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Бойовики в Донбасі закуповують фурнітуру для "парадної форми" власним коштом – розвідка

1 травня в 11:37

Самою формою терористів забезпечують російські куратори. 

Боевики устроили "парад" на центральной площади Донецка 4
Терористам Донбасу доведеться витратитись, аби мати "перезентабельний вигляд" на "Параді Перемоги"
Командування російсько-окупаційних військ готується до проведення пропагандистських заходів 9 травня з метою створення іміджу повноцінних "збройних сил" терористичних організацій "Л-ДНР", повідомляє прес-служба Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Для цього російські куратори видають терористам парадного розрахунку 9-го  окремого штурмового мотострілецького полку морської піхоти (Новоазовськ) парадну форму чорного кольору.

Проте білі ремені та фурнітуру окупанти мусять купувати  за власні кошти .

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Як повідомлялося раніше, під час репетиції  у терористичному угрупуванні "ДНР" так званого "Параду Перемоги", була використана російська військова техніка, яка видавалася за "трофейну", добуту в боях із ЗСУ.

За матеріалами: DT.UA
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Теги парад терорист форма розвідка ДНР Донбас Україна
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