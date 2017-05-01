Бойовики в Донбасі закуповують фурнітуру для "парадної форми" власним коштом – розвідка

Самою формою терористів забезпечують російські куратори.
Для цього російські куратори видають терористам парадного розрахунку 9-го окремого штурмового мотострілецького полку морської піхоти (Новоазовськ) парадну форму чорного кольору.
Проте білі ремені та фурнітуру окупанти мусять купувати за власні кошти .
Як повідомлялося раніше, під час репетиції у терористичному угрупуванні "ДНР" так званого "Параду Перемоги", була використана російська військова техніка, яка видавалася за "трофейну", добуту в боях із ЗСУ.DT.UA