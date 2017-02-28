Бойовики в Донбасі відмовляються виконувати накази командування - розвідка

Через погіршення морально-психологічного стану цілі підрозділи окупантів не слухаються командирів.

Бойовики в зоні АТО виснажені морально та фізично vk.com/donetskhd

В лавахна сході України спостерігається стійке погіршення морально-психологічного стану, повідомляє прес-служба Головного управління Розвідки Міністерства оборони України.

Так, у підрозділах 9-го окремого штурмового мотострілецького полку морської піхоти (Новоазовськ) 1-го АК ЗС РФ до зниження рівня морально-психологічного стану призвели погіршення умов служби, неукомплектованість підрозділів, проведення командирами нарад і шикувань в нічний час, а також вживання ними заходів з пошуку осіб, що самовільно залишили місця служби.

"У зв'язку з постійним фізичним навантаженням особовий склад одного з підрозділів 11-го окремого мотострілецького полку (Донецьк) 1-го АК відмовився виконувати накази командирів з виконання робіт, пов'язаних з інженерним обладнанням позицій - риття окопів та спорудження захисних споруд", - йдеться у повідомленні прес-служби ГУР МОУ.

Нагадаємо, ситуація в зоні АТО серйозно загострилася 29 січня, коли бойовики почали масовані обстріли Авдіївки та її околиць, а підрозділи ЗСУ на позиціях біля населеного пункту відбили кілька спроб штурму. Обстріл Авдіївки з великокаліберної артилерії і РСЗВ призвели до серйозних руйнувань і жертв.

Через обстріли російських терористів було порушено тепло - та енергопостачання міста, у місті введено режим надзвичайної ситуації, призупинив роботу коксохімічний завод. У понеділок, 6 лютого відновлено водо-, тепло - та електропостачання Авдіївки, запрацювали загальноосвітні школи і дитячі садки.

Детальніше про ескалацію ситуації під Авдіївкою читайте в статті Юрія Бутусова "Що сталося в Авдіївці?" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".