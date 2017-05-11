Бойовики в Донбасі регулярно потрапляють у ДТП за участю бронетехніки – ІС

Частими причинами аварій стають низька кваліфікація водіїв та екіпажів бойових машин, а також зловживання алкоголем.

П'яні бойовики в Донбасі регулярно потрапляють у ДТП Максим Авдєєв/meduza.io

Командування російсько-терористичних військ в Донбасі стурбоване вкрай високим рівнем аварійності при експлуатації військової техніки повідомляє координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук.

"Відповідно до звітів "правоохоронців" і "військових комендатур", у "ДНР" і "ЛНР" постійно відзначається велика кількість ДТП за участю військової колісної та гусеничної техніки, з вини бойовиків страждає цивільний транспорт, об'єкти дорожньої інфраструктури, будівлі та споруди", - зазначає Тимчук.

При цьому велика кількість подібних інцидентів відбувається в парках і на стоянках техніки. Згідно з доповідними записками, в "1-м АК ДНР" зафіксовано 30% таких випадків.

Командування терористів серед головних причин ДТП називає непрофесійність водіїв та екіпажів бойових машин і низький рівень їх "військової дисципліни". Ще однією причиною є зловживання алкоголем.

"У половині випадків ДТП та аварійні ситуації були пов'язані з вживанням алкоголю або вчиненням інших порушень військової дисципліни або військовими злочинами. У циркулярних документах наводяться численні приклади використання військового транспорту під час розкрадань, розбою і поїздок в особистих цілях (переважно за горілкою)", - пише Тимчук на своїй сторінці в Facebook.

Командирів частин і підрозділів бойовиків зобов'язали в екстреному порядку вжити ефективних заходів для виправлення ситуації, що склалася.

Крім того, на території Мічурінської виправної колонії № 57 в Горлівці бойовики організували базу ремонту пошкодженої бронетехніки. До ремонту військової техніки керівництво колонії примусово залучає засуджених. При цьому контролюють ремонтні роботи терористи "1-го АК ДНР" і співробітники "військової контррозвідки МДБ ДНР".

Як повідомлялося раніше, 28 лютого водій автомобіля з підрозділу особистої охорони ватажка терористичної організації "ДНР" Олександра Захарченка скоїв наїзд на групу людей, що перебували на зупинці громадського транспорту, внаслідок чого одна цивільна особа загинула. Керівництвом служби охорони адміністрації "ДНР" було вжито заходи щодо приховування факту вчинення злочину їх співробітником.