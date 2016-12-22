Бойовики утримують у в'язницях ОРДЛО 109 українських заручників — Грицак

Голова СБУ повідомив, що 492 людини вважаються зниклими без вести.

Глава СБУ Грицак заявив, що бойовики ОРДЛО утримують 109 українських заручників Андрій Товстиженко, DT.UA

У в'язницях на території окупованих районів Донецької та Луганської областей бойовиками терористичних організацій "ДНР" і "ЛНР" містяться 109 українських заручників, заявив глава СБУ Василь Грицак.

"На сьогодні ми маємо інформацію про перебування у в'язницях терористів 109 наших хлопців, ще 492 людини вважаються зниклими без вести. Повторюся, процес звільнення заручників триває постійно. Ми готові йти на поступки саме в цьому питанні, щоб швидше повернути заручників сім'ям", - сказав Грицак в інтерв'ю "Укрінформу".



Раніше представник України в гуманітарній підгрупі тристоронньої контактної групи з вирішення конфлікту в Донбасі Ірина Геращенко заявила, що українська сторона найближчі дні звільнить з-під варти 15 раніше судимих за злочини осіб, як акт гуманізму. Більшість помилувані президентом, серед них - шість жінок, є літні і хворі.

Раніше повідомлялось, що президент України Петро Порошенко помилував дев'ять засуджених. Відповідний указ №561 глава держави підписав у вівторок, 20 грудня. Імена помилуваних не опубліковані. Указ набрав чинності з дня його підписання.

Раніше українська сторона Тристоронньої контактної групи в Мінську передала ОБСЄ списки з 684 зниклих без вісті і 114 утриманих в заручниках громадян України. Серед тих, кого бойовики терористичних угруповань "ДНР" і "ЛНР" незаконно позбавили волі, є і військовослужбовці, і цивільні особи.