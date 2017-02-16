Бойовики укомплектовують бойові підрозділи безробітними шахтарями – розвідка

У двох підрозділах НВФ спостерігається збільшення кількості особового складу за рахунок мешканців Донбасу, змушених забезпечувати власні сім'ї.

Безробітних шахтарів окупанти Донбасу закликають взятися за зброю Fesenko / Depositphotos

Російське окупаційне командування використовує режим припинення вогню, встановлений з 9 лютого, для1-го АК (Донецьк) та 2-го АК (Луганськ) Збройних Сил Російської Федерації, повідомляє прес-служба Головного управління Розвідки Міністерства оборони України.

За словами розвідників, до лав бойовиків запрошують робітників підприємств вугледобувного комплексу, які залишилися без робочих місць внаслідок припинення поставок вугілля залізницею.

"Особливо інтенсивно агітаційну кампанію з вербування місцевого населення для проходження військової служби за різними військовими спеціальностями розгорнуто у містах Довжанськ, Ровеньки, Луганськ, Алчевськ та Кадіївка", - йдеться у повідомленні прес-служби.

Як зазначають розвідники, відсутність робочих місць та потреба утримувати свої родини спонукає безробітних вступати до російських терористичних військ. Це дозволило терористам суттєво підвищити рівень укомплектованості окремих підрозділів 6-го окремого мотострілецького полку (Кадіївка) та 7-ої окремої мотострілецької бригади (Брянка) 2-го АК (Луганськ) ЗС РФ.

Нагадаємо, що 16 грудня бійці добровольчих батальйонів заявили, що якщо протягом семи днів всі українські військовополонені не будуть звільнені терористами, добровольці почнуть тотальну блокаду окупованих територій.

26 грудня добровольці оголосили про блокаду ОРДЛО. Колишній в. о. керівника штабу батальйону "Айдар" Валентин Лихоліт пообіцяв не пропускати метал, вугілля, деревину і промислові партії алкоголю і сигарет.