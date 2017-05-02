Бойовики продовжують провокаційні обстріли українських позицій в АТО

За минулу добу поранено чотирьох українських військовослужбовців.

За минулу добу поранено чотирьох українських військових Прес-центр АТО/Facebook

За минулу добу бойовики 55 разів обстріляли позиції українських військових в зоні АТО. Четверо українських військовослужбовця отримали поранення.

На маріупольському напрямку, біля Павлополя бойовики стріляли з 120-міліметрових мінометів, гранатометів, кулеметів великих калібрів та стрілецької зброї. Біля Мар'їнки бойовики стріляли з мінометів калібру 82-мм, озброєння БМП, зенітних установок ЗУ-23-2 та великокаліберних кулеметів. Українські позиції біля Гнутового бойовики обстрілювали з мінометів калібру 82-мм, гранатометів, кулеметів великих калібрів та стрілецької зброї. По позиціям біля Красногорівки бойовики використовували 82-міліметрові міномети, гранатомети різних систем та кулемети великих калібрів, а проти позицій біля Водяного вони застосували озброєння БМП, протитанкові гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. По українським позиціям біля Талаківки та Широкиного бойовики стріляли з гранатометів різних систем ворог, а по позиціям біля Новотроїцького –з кулеметів великих калібрів. У районі Павлополя діяли снайпери бойовиків.

На донецькому напрямку, українські позиції біля Луганського обстрілювали з мінометів калібру 120-мм та 82-мм, протитанкових ракетних комплексів, озброєння БМП, гранатометів та стрілецької зброї. Біля Авдіївки бойовики використовували міномети калібру 120-мм та 82-мм, озброєння БМП, гранатомети, кулемети великих калібрів та стрілецьку зброю. Українські позиції біля Верхньоторецького бойовики обстріляли зі 120-міліметрових мінометів, озброєння БМП, гранатометів та великокаліберних кулеметів, а по позиціям біля Новгородського, Майорська, Зайцевого та шахти "Бутівка" – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

На луганському напрямку, українські позиції біля Новозванівки обстрілювали з автоматичних гранатометів та кулеметів великих калібрів. Біля населених пунктів Валуйське, Кримське, Малинове, станиця Луганська бойовики застосовували автоматичні гранатомети та стрілецьку зброю.

Нагадаємо, 29 березня, Тристороння контактна група в Мінську погодила введення в зоні АТО з 1 квітня режиму, а також розведення сил і засобів від Станиці Луганської.

З моменту оголошення режиму тиші в зоні АТО бойовики щодня його порушують, у тому числі, активно застосовуючи заборонені Мінськими домовленостями види озброєнь.