Бойовики перешкоджають роботі СММ ОБСЄ – Хуг

За минулий тиждень зафіксовано 24 таких випадки.

Бойовики не дають працювати ОБСЄ Flickr/OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine

Перший заступник керівника Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ в Україні Олександр Хуг заявив про перешкоджання діяльності спостерігачів переважно з боку бойовиків.

"Сторони пообіцяли в кожному з відповідних документів, під якими поставили свої підписи, що повинні надати СММ ОБСЄ безпечний та безперешкодний доступ, чого вони не зробили", - зазначив Хуг.

За його даними, в неділю в населеному пункті Пикузи, яке контролюється так званою "ДНР", зафіксований прихований під камуфляжну сітку танк. Однак спостерігачі місії були змушені покинути цей район після попереджувальних пострілів бойовиків.

"Щось подібне сталося вчора в Донецьку, наші спостерігачі уточнювали інформацію про інцидент на вулиці Чехова, озброєні члени так званої "ДНР" не допустили їх на вулицю", - сказав Хуг.

За його словами, такого роду випадків обмеження свободи СММ ОБСЄ було зафіксовано за минулий тиждень 27, з них 24 відбулися в непідконтрольних уряду районах.

Як повідомлялося, ситуація з безпекою в Донбасі поліпшується, однак повного припинення вогню немає, заявив перший заступник голови спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Олександр Хуг.