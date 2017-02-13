Бойовики ОРЛО обстріляли житлові квартали під час артилерійських навчань – ІС

Окупанти стріляли по мирних жителях для їх залякування та дискредитації ЗСУ.

Окупанти в Луганській області провели навчальні артилерійські стрільби по мирних жителях Прес-центр АТО/Facebook

Бойовики "ЛНР" в порушення заборони на припинення вогню продовжують, повідомляє координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук.

Раніше російське командування "2 АК ЛНР" задекларувало рішення про припинення вогню з 9 лютого.

"Намагаючись залякати місцеве населення на окупованих територіях і сформувати у нього образ ворога в особі Збройних Сил України, артилерійські підрозділи 4-ї (Алчевськ) і 7-ї (Брянка) "окремих мотострілецьких бригад", а також "окремої артилерійської бригади 2-го АК ЛНР" (Хрустальне) наносили удари по населених пунктах на тимчасово окупованих територіях", - написав Тимчук на своїй сторінці в Facebook.

Так, під обстріл бойовиків потрапили Ірміно, Первомайськ, Жовте, Слов'яносербськ та Суходіл. При цьому обстріли населених пунктів на території, контрольованій самими окупантами, здійснювалися під час проведення навчань артилерійських підрозділів.

Нагадаємо, ситуація в зоні АТО серйозно загострилася: супротивник з 29 січня веде масований обстріл Авдіївки та її околиць, а підрозділи ЗСУ на позиціях біля населеного пункту відбили кілька спроб штурму. Обстріли Авдіївки з великокаліберної артилерії і РСЗВ вже призвели до серйозних руйнувань і жертв.

Через обстріли російських сил було порушено тепло - та енергопостачання міста, у місті введено режим надзвичайної ситуації, призупинив роботу коксохімічний завод. У понеділок, 6 лютого відновлено водо-, тепло - та електропостачання Авдіївки, запрацювали загальноосвітні школи і дитячі садки.

Детальніше про ескалацію ситуації під Авдіївкою читайте в статті Юрія Бутусова "Що сталося в Авдіївці?" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".