Бойовики ОРДО формують нові бойові групи і перекидають техніку до лінії розмежування - ІС

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У підрозділах окупантів проводяться перевірки матеріально-технічного забезпечення і боєготовності особового складу.

Бойовики "ДНР" формують нові підрозділи і проводять облік матеріально-технічних засобів vk.com/strelkov_info

Бойовики "" активізувалися на непідконтрольних Україні територіях, повідомляє координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук.

"У Будьонівському районі Донецька відзначається активний рух транспорту окупантів до лінії розмежування. У бік Кільцевої дороги перекинуті до 15 тентованих вантажівок з живою силою і боєприпасами, а також ББМ (чотири одиниці БМП-2).", - написав він на своїй сторінці в Facebook.

В районі Горлівки окупанти формують нову мобільну вогневу групу. З Єнакієвого на Горлівку перекинули три вантажівки з мінометами калібру 120 мм, а також три одиниці МТ-ЛБ і два автокунга.

Командири бригад так званого "1-го АК ДНР" отримали наказ провести перевірки боєготовності резервних тактичних груп і доповісти про їх результати командуванню.

"Крім того, дано вказівку продовжити накопичення МТС (матеріально-технічних засобів) для забезпечення дій цих груп і організувати "особливий облік і контроль" за ними", - додав Тимчук.

Низка командирів бойовиків залишилася незадоволена рішенням про проведення перевірки наявності та умов зберігання НЗ, так як у випадку нестачі він повинен бути поповнений з поточного утримання.

Нагадаємо, що 21 грудня спецпредставник ОБСЄ в Тристоронній контактній групі в Мінську Мартін Сайдик заявив, що учасники переговорів домовилися про припинення вогню з 24 грудня.

Проте, як повідомили в штабі АТО, режим дотримання тиші протримався близько 25 хвилин, після чого терористи продовжили обстріли позицій ЗСУ з різних видів озброєння, у тому числі, ствольної артилерії і мінометів.

Написи "ЛДНР" означають не тільки відсутність основних прав і свобод, небезпеку для життя, - але і невизначеність майбутнього, де змінні змінюються з такою швидкістю, що спрогнозувати завтрашній день часом не легше, ніж розібратися в тому, що було вчора. Існує три сценарії можливого майбутнього окупованих територій: велика війна, вибори і нічого не зміниться. Детальніше про можливе майбутнє Донбаса читайте в матеріалі Станіслава Васіна "Донбас-2017: три сценарії" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".