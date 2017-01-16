Бойовики ОРДЛО влаштували перестрілку з російськими військовими, поранено 20 осіб - розвідка

Поранені доставлені в районну лікарню Новоазовська, двоє з них у важкому стані.

Окупанти розгорнули в Новоазовську нові блокпости для перевірки цивільних і військових осіб vk.com/donetskhd

9-го окремого механізованого полку морської піхоти і російські найманці підрозділу спецназу Збройних сил Російської Федерації влаштували перестрілку в суботу, 14 січня, повідомляють у прес-службі Головного Управління Розвідки Міністерства оборони України.

"Внаслідок конфлікту було травмовано 20 осіб (двоє у важкому стані) зі складу 9-го окремого механізованого полку морської піхоти, які доставлені в районну лікарню Новоазовська", - йдеться в повідомленні прес-служби ГУР МОУ.

За словами розвідників, серед бойовиків з числа місцевого населення тривають випадки дезертирства. Вони не хочуть виконувати накази російського командування про обстріл мирного місцевого населення.

"15 січня двоє військовослужбовців зі складу артилерійського підрозділу 7-ої окремої мотострілкової бригади (Брянка) 2 АК (Луганськ) ЗС РФ залишили передові позиції і знаходяться в розшуку, який проводять так звані "міністерства державної безпеки" окупаційної влади", - підкреслюється в повідомленні.

Крім того, для посилення військової дисципліни в 9-й окремий мотострілецький полк морської піхоти в Новоазовську направлено підрозділ військ спеціального призначення зі складу 1 АК (Донецьк) ЗС РФ.

"Даним підрозділом на території Новоазовського району встановлені блокпости, на яких здійснюється перевірка військових і цивільних осіб", - зазначають розвідники.

Нагадаємо, що 21 грудня спецпредставник ОБСЄ в Тристоронній контактній групі в Мінську Мартін Сайдик заявив, що учасники переговорів домовилися про припинення вогню з 24 грудня.

Проте, як повідомили в штабі АТО, режим дотримання тиші протримався близько 25 хвилин, після чого терористи продовжили обстріли позицій ЗСУ з різних видів озброєння, у тому числі, ствольної артилерії і мінометів.

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