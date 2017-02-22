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Бойовики ОРДЛО влаштували перестрілку між собою — розвідка

22 лютого в 10:24

Розвідка відмічає зростання випадків грубого порушення дисципліни серед терористів ОРДЛО.

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Бойовики "ЛНР" влаштували між собою перестрілку
Facebook/Gennadiy Dubovoy
Бойовики терористичної організації "ЛНР" після вживання алкоголю влаштували між собою перестрілку з автоматичної зброї, повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони України.

"У підрозділах 2 АК відмічається зростання випадків грубого порушення військової дисципліни та правопорядку. 21 лютого заарештовано чотирнадцять військовослужбовців 4 окремої мотострілецької бригади (Алчевськ), які після вживання алкогольних напоїв влаштували між собою перестрілку з автоматичної зброї", - йдеться в повідомленні ГУР в Facebook.

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Раніше стало відомо про те, що російські військові в Криму порушують дисципліну та пиячать. Так, для профілактики та лікування випадків "білої гарячки" та алкогольної інтоксикації медслужба базового табору батальйонної тактичної групи (БТГр) зі складу 51 парашутно-десантного полку 106 повітряно-десантної дивізії ЗС РФ придбала велику кількість антидепресантів та гепатопротекторів.

За матеріалами: DT.UA
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Теги розвідка бойовики ЛНР
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