Бойовики ОРДЛО влаштували перестрілку між собою — розвідка

Розвідка відмічає зростання випадків грубого порушення дисципліни серед терористів ОРДЛО.

Бойовики "ЛНР" влаштували між собою перестрілку Facebook/Gennadiy Dubovoy

Бойовики терористичної організації "ЛНР" після вживання алкоголю влаштували між собою перестрілку з автоматичної зброї, повідомили вМіноборони України.

"У підрозділах 2 АК відмічається зростання випадків грубого порушення військової дисципліни та правопорядку. 21 лютого заарештовано чотирнадцять військовослужбовців 4 окремої мотострілецької бригади (Алчевськ), які після вживання алкогольних напоїв влаштували між собою перестрілку з автоматичної зброї", - йдеться в повідомленні ГУР в Facebook.

Раніше стало відомо про те, що російські військові в Криму порушують дисципліну та пиячать. Так, для профілактики та лікування випадків "білої гарячки" та алкогольної інтоксикації медслужба базового табору батальйонної тактичної групи (БТГр) зі складу 51 парашутно-десантного полку 106 повітряно-десантної дивізії ЗС РФ придбала велику кількість антидепресантів та гепатопротекторів.