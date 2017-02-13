Бойовики ОРДЛО утримують 109 полонених українців - Геращенко

Серед заручників військові і цивільні.

Бойовики "ДНР" і "ЛНР" утримують 109 полонених українців Андрій Товстиженко, DT.UA

терористичних організацій "ДНР" і "ЛНР" залишаються 109 українців, заявила представник України в гуманітарній робочої підгрупи Тристоронньої контактної групи по врегулюванню ситуації в Донбасі Ірина Геращенко."Для гуманітарної групи, де я працюю, уявляю Україну, ключовим залишається питання звільнення заручників. На сьогоднішній день ми маємо 109 громадян України, які є у списках Служби безпеки України", - сказала Геращенко, передає УНІАН

Вона також додала, що серед заручників на окупованих територіях Донецької і Луганської областей і військові, і цивільні.



При цьому Геращенко зазначила, що бойовики ОРДЛО підтвердили 47 осіб з цього списку.

"Ми володіємо інформацією про місцезнаходження ще кількох людей з цього списку. Ось з 109 вони 47 підтверджують, а ми знаємо про місцезнаходження ще близько 15 осіб", - підкреслила вона.

У списку зниклих без вести на сьогоднішній день 485 громадян України.

Раніше повідомлялося, що за даними СБУ, терористи ОРДЛО утримують в заручниках 110 українських громадян. 492 людини вважаються зниклими безвісти. У Мінську тривають переговори про обмін полоненими за формулою "228 на 58", узгодженою з ОБСЄ.

Детальніше про ситуацію із заручниками читайте в матеріалі Валентини Самар "На світло" в тижневику "Дзеркало тижня. Україна".