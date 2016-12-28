Бойовики ОРДЛО штучно занижують кількість заручників – Геращенко

Терористи систематично беруть в заручники цивільних осіб, щоб шантажувати Київ.

Геращенко нагадала, від кого залежить звільнення заручників ОРДЛО Василь Артюшенко, DT.UA

Бойовики терористичних організаційприховують кількість українських громадян, яких вони утримують в заручниках, і занижують їх число, повідомила перший віце-спікер Верховної Ради, представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи в Мінську Ірина Геращенко.

"Штучно занижується цифра заручників, ОРДЛО не дає інформації про тих, кого утримує. Наприклад, зараз у списку СБУ, з яким ми працюємо в мінській групі, більше 100 осіб, до осені бойовики підтверджували тільки 20 з цього списку, з вересня вже 48, хоча ми точно знаємо місцезнаходження 58. Але їх ховають, брешуть, що таких немає, а інших взагалі відмовляються шукати", – написала політик на своїй сторінці в Facebook ввечері у вівторок, 27 грудня.

Геращенко нагадала, що бойовики вимагають видачі осіб, засуджених за тяжкі й особливо тяжкі злочини, а також амністії для членів терористичних організацій. Крім того, терористи систематично затримують цивільних осіб, щоб шантажувати Київ.

"Вони хапають цивільних, ультрас, жінок, підлітків, які приїхали провідати когось на окупованих територіях, а потім шантажують ними українську сторону, вимагаючи передати засуджених за тяжкі злочини", – зазначила віце-спікер.

Вона також підкреслила, що терористи є абсолютно несамостійними у прийнятті рішення, і звільнення заручників повністю залежить від волі Кремля.

Раніше представник України в гуманітарній підгрупі тристоронньої контактної групи з вирішення конфлікту в Донбасі Ірина Геращенко заявила, що українська сторона найближчі дні звільнить з-під варти 15 раніше судимих за злочини осіб. Більшість помилувані президентом, серед них - шість жінок, є літні і хворі.

Президент України Петро Порошенко помилував дев'ять засуджених для подальшого їх звільнення та передачі бойовикам.

Раніше повідомлялося, що за даними СБУ, терористи ОРДЛО утримують в заручниках 110 українських громадян. 492 людини вважаються зниклими безвісти. У Мінську тривають переговори про обмін полоненими за формулою "228 на 58", узгодженою з ОБСЄ.