Бойовики ОРДЛО самовільно залишають позиції і тероризують жителів - розвідка

Жорсткі заходи, вжиті російським командуванням, не діють. Окупанти продовжують пиячити, бешкетувати і масово покидати передові позиції.

У новорічні свята російські окупанти пиячать і самовільно залишають пости vk.com/strelkov_info

Незважаючи на жорсткі заборони командування російських окупаційних військ, в період новорічних свят різко зросла кількість випадків самовільного залишеннямісць служби, порушення ними військової дисципліни, пияцтва і насильства по відношенню до місцевого населення, повідомляють у прес-службі Головного Управління Розвідки Міністерства оборони України.

"1 і 2 січня цього року за вказівкою командира 2 АК (Луганськ) ЗС РФ проведено збір по тривозі з шикуванням особового складу в підрозділах 6-го окремого мотострілкового полку (Кадіївка) і 7-ої окремої мотострілкової бригади (Брянка) з метою покарання військовослужбовців за масове залишення передових позицій у Новорічну ніч, вживання спиртних напоїв і безчинства в громадських місцях", - йдеться в повідомленні.

За даними розвідників, 2 січня військовослужбовець 100-ої окремої мотострілкової бригади 1 АК (Донецьк) ЗС РФ спровокував конфлікт на побутовому грунті і підірвав гранату. Поранення отримали чотири людини, сам окупант перебував у стані алкогольного сп'яніння.

Нагадаємо, у відносинах між особовим складом підрозділів бойовиків терористичної організації "ЛНР", який виконує завдання на передових позиціях, і командним складом російських окупаційних військ зростає напруженість через звільнення "заднім числом" військовослужбовців, які загинули під час ведення бойових дій.

Раніше в ГУР повідомили, що командування Збройних сил Російської Федерації продовжує приховувати втрати кадрових російських військових у Донбасі. Для перевезення убитих російських військових використовуються так звані "гумконвоі".

У середу 21 грудня, спецпредставник ОБСЄ в Тристоронній контактній групі в Мінську Мартін Сайдик заявив, що учасники переговорів домовилися про припинення вогню з 24 грудня. Однак, як повідомили в штабі АТО, режим дотримувався тиші близько 25 хвилин, після чого терористи продовжили обстріли позицій ВСУ з різних видів озброєння, у тому числі, ствольної артилерії і мінометів.

Детальніше про ситуацію в зоні АТО читайте в статті Юрія Бутусова "Світлодарськ: сценарій майбутньої війни" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".