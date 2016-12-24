Бойовики ОРДЛО порушили різдвяне перемир'я

Обстріли велися на луганському та маріупольському напрямках.
Сьогодні, 24 грудня, бойовики чотири рази відкривали вогонь по позиціях сил АТО після введення режиму припинення вогню, повідомив спікер Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко.
"Станом на 11:00 сьогодні противник цю домовленість порушив. Він здійснив чотири обстрілу на луганському та маріупольському напрямках", - сказав Лисенко.
Сьогодні зранку в СЦКК підтвердили введення всеосяжного, стійкого, безстрокового припинення вогню в зоні АТО, починаючи з 00.00 24 грудня 2016 року.Інтерфакс-Україна