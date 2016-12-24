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Бойовики ОРДЛО порушили різдвяне перемир'я

24 грудня в 14:24

Обстріли велися на луганському та маріупольському напрямках.

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Бойовики ОРДЛО чотири рази порушили перемир'я в зоні АТО
vk/club_donbasskih

Сьогодні, 24 грудня, бойовики чотири рази відкривали вогонь по позиціях сил АТО після введення режиму припинення вогню, повідомив спікер Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко.

"Станом на 11:00 сьогодні противник цю домовленість порушив. Він здійснив чотири обстрілу на луганському та маріупольському напрямках", - сказав Лисенко.

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Сьогодні зранку в СЦКК підтвердили введення всеосяжного, стійкого, безстрокового припинення вогню в зоні АТО, починаючи з 00.00 24 грудня 2016 року.

За матеріалами: Інтерфакс-Україна
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Теги АТО обстріл Луганськ Маріуполь
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