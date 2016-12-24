Бойовики ОРДЛО порушили різдвяне перемир'я

Я вже з ZN.ua

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

"Люди, які голосують за невдах, злодіїв, зрадників і шахраїв,, не є їх жертвами. Вони співучасники..." Джордж Орвелл

Обстріли велися на луганському та маріупольському напрямках.

Бойовики ОРДЛО чотири рази порушили перемир'я в зоні АТО vk/club_donbasskih

Сьогодні, 24 грудня, бойовики чотири рази відкривали вогонь по позиціях сил АТО після введення режиму припинення вогню, повідомив спікер Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко.

"Станом на 11:00 сьогодні противник цю домовленість порушив. Він здійснив чотири обстрілу на луганському та маріупольському напрямках", - сказав Лисенко.

Сьогодні зранку в СЦКК підтвердили введення всеосяжного, стійкого, безстрокового припинення вогню в зоні АТО, починаючи з 00.00 24 грудня 2016 року.