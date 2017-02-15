Бойовики ОРДЛО отримали з Росії нову порцію техніки і боєприпасів - ІС

За тиждень куратори надіслали терористам понад 600 тонн боєприпасів, 80 ББМ і 10 артилерійських систем.

Росія надіслала бойовикам Донбасу боєприпаси і техніку vk.com/strelkov_info

Росіяна сході України техніку, боєприпаси і найманців, повідомляє координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук.

Згідно з даними групи, протягом останнього тижня, з 7 по 14 лютого, з території Росії через пункти пропуску "Довжанський", "Дмитрівка", "Ізварине" та "Максимов" на тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей було доставлено:

- більше 600 тонн боєприпасів;

- близько 2000 тонн паливно-мастильних матеріалів;

- не менше 80 ББМ (включно з танками);

- 10 артилерійських систем (САУ і РСЗВ).

При цьому близько 300 осіб "козачого підкріплення", раніше надісланого Росією, прибули в підконтрольний бойовикам "ЛНР" Первомайськ.

Як повідомляють співробітники залізниці на підконтрольній "ДНР" території, керівництво ВАТ "Російські залізниці" вимагає від представників НВФ в період до 20 лютого повернути назад весь рухомий склад, що перевозив в окупований Донбас російські боєприпаси, техніку та особовий склад.

Нагадаємо, ситуація в зоні АТО серйозно загострилася: супротивник з 29 січня веде масований обстріл Авдіївки та її околиць, а підрозділи ЗСУ на позиціях біля населеного пункту відбили кілька спроб штурму. Обстріли Авдіївки з великокаліберної артилерії і РСЗВ вже призвели до серйозних руйнувань і жертв.

Через обстріли російських сил було порушено тепло - та енергопостачання міста, у місті введено режим надзвичайної ситуації, призупинив роботу коксохімічний завод. У понеділок, 6 лютого відновлено водо-, тепло - та електропостачання Авдіївки, запрацювали загальноосвітні школи і дитячі садки.

Детальніше про ескалацію ситуації під Авдіївкою читайте в статті Юрія Бутусова "Що сталося в Авдіївці?" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".