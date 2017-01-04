Бойовики ОРДЛО масово калічать себе, щоб не воювати на передовій - розвідка

У перших числах січня зафіксовано більше 20 випадків членоушкодження в лавах окупантів. Ще понад 30 сепаратистів повідомили про своє бажання звільнитися після ротації.

За порушення військової дисципліни бойовикам погрожують кримінальною відповідальністю vk.com/strelkov_info

У деяких з'єднаннях і частинахспостерігається традиційне погіршення морально-психологічного стану особового складу, пов'язане з погіршеннями умов служби на передовій і недостатнім матеріально-фінансовим забезпеченням, повідомляє прес-служба Головного Управління Розвідки Міністерства оборони України.

Так, проблеми зафіксовані в 1 (Донецьк) і 2 (Луганськ) АК Центру територіальних військ (Новочеркаськ) Південного військового округу (Ростов-на-Дону) ЗС РФ.

"Починаючи з 31 грудня 2016 року, у підрозділах 1 і 2 АК окупаційних військ відзначено понад 20 випадків заподіяння умисних тілесних ушкоджень військовослужбовцями з метою ухилення від участі в бойових діях і проходженні військової служби", - йдеться в повідомленні прес-служби ГУР МОУ.

У 13-му стрілецькому батальйоні (Ровеньки) 2-ої окремої мотострілкової бригади луганського армійського корпусу окупантів після ротації кількість бажаючих звільнитися в запас досягла 30 осіб. На даний час батальйон укомплектований лише на 50%.

"У зв'язку з необхідністю здійснення фінансових виплат звільненим, виникла проблема з виплатою поточного грошового забезпечення особовому складу, що призвело до внутрішніх конфліктів у батальйоні", - наголошується в повідомленні.

Командування російських окупаційних військ застосовує жорсткі заходи до військовослужбовців. Їм заборонено спілкуватися з родичами і знайомими, що знаходяться на підконтрольних Україні територіях, під загрозою притягнення до адміністративної та кримінальної відповідальності.

"З 3 січня цього року в підрозділах окупаційних військ ФСБ вживає оперативні заходи щодо виявлення військовослужбовців, які в дні новорічних свят спілкувалися з абонентами на території України, з метою їх залучення до відповідальності за порушення заборони", - резюмують розвідники.

Нагадаємо, у відносинах між особовим складом підрозділів бойовиків терористичної організації "ЛНР", який виконує завдання на передових позиціях, і командним складом російських окупаційних військ зростає напруженість через звільнення "заднім числом" військовослужбовців, які загинули під час ведення бойових дій.

Раніше в ГУР повідомили, що командування Збройних сил Російської Федерації продовжує приховувати втрати кадрових російських військових у Донбасі. Для перевезення убитих російських військових використовуються так звані "гумконвоі".

У середу 21 грудня, спецпредставник ОБСЄ в Тристоронній контактній групі в Мінську Мартін Сайдик заявив, що учасники переговорів домовилися про припинення вогню з 24 грудня. Однак, як повідомили в штабі АТО, режим дотримувався тиші близько 25 хвилин, після чого терористи продовжили обстріли позицій ВСУ з різних видів озброєння, у тому числі, ствольної артилерії і мінометів.

Детальніше про ситуацію в зоні АТО читайте в статті Юрія Бутусова "Світлодарськ: сценарій майбутньої війни" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".