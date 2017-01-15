Бойовики ОРДЛО грабують людей, погрожуючи зброєю - розвідка

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"Люди, які голосують за невдах, злодіїв, зрадників і шахраїв,, не є їх жертвами. Вони співучасники..." Джордж Орвелл

Внаслідок дій окупантів одна людина загинула, ще троє отримали поранення.

Командування змушує бойовиків робити селфі в окопах Facebook/Gennadiy Dubovoy

і російські окупанти продовжують тероризувати населення непідконтрольних Україні територій, повідомляють у прес-службі Головного Управління Розвідки Міністерства оборони України.

"В зоні відповідальності 6-го окремого мотострілецького полку (Кадіївка) 2-го (Луганськ) АК ЗС РФ військовослужбовці вбили цивільну особу, ще одного місцевого жителя поранили. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, скоєної військовослужбовцем 6-го ОМСП, травмована жінка з дочкою", - йдеться в повідомленні прес-служби ГУР МОУ.

Також, за словами розвідників, у Луганську двоє окупантів, погрожуючи зброєю, пограбували місцевого жителя і поїхали на його автомобілі.

"Систематичні випадки самовільного залишення позицій військовослужбовцями змушують командування російських окупаційних військ вимагати підтвердження перебування військовослужбовців на місцях несення служби. Особовому складу 9-го штурмового мотострілецького полку морської піхоти (Новоазовськ) 1-го АК ЗС РФ наказано робити фотографії, які підтверджують несення ними служби в окопах на передових рубежах", - зазначають розвідники.

Нагадаємо, що 21 грудня спецпредставник ОБСЄ в Тристоронній контактній групі в Мінську Мартін Сайдик заявив, що учасники переговорів домовилися про припинення вогню з 24 грудня.

Проте, як повідомили в штабі АТО, режим дотримання тиші протримався близько 25 хвилин, після чого терористи продовжили обстріли позицій ЗСУ з різних видів озброєння, у тому числі, ствольної артилерії і мінометів.

Написи "ЛДНР" означають не тільки відсутність основних прав і свобод, небезпеку для життя, - але і невизначеність майбутнього, де змінні змінюються з такою швидкістю, що спрогнозувати завтрашній день часом не легше, ніж розібратися в тому, що було вчора. Існує три сценарії можливого майбутнього окупованих територій: велика війна, вибори і нічого не зміниться. Детальніше про можливе майбутнє Донбаса читайте в матеріалі Станіслава Васіна "Донбас-2017: три сценарії" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".