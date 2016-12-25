Бойовики ОРДЛО 39 разів порушили перемир'я

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По Луганському вогонь вели 82 міліметрові міномети.

По Широкиному вогонь вів снайпер 112 Україна

За минулу добу, 24 грудня, бойовики ОРДЛО продовжили порушувати Мінські домовленості, повідомили в прес-центрі штабу АТО.

"На маріупольському напрямку були обстріляні наші позиції поблизу населених пунктів Мар'їнка, Широкине, Талаківка та Водяне", - йдеться в повідомленні.

Відзначаться, що двічі було здійснено обстріли, по одній міні калібру 120 міліметрів, в районі Талаківки. По Широкиному вогонь вів снайпер.

На донецькому напрямку українські позиції були обстріляні в районі Луганського, Майорська та Авдіївки. По Луганському вогонь вели 82 міліметрові міномети. На луганському напрямку Троїцьке та Жовте потрапили під вогонь великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 39 обстрілів наших позицій.

Як повідомлялося, 23 грудня президент України Петро Порошенко заявив, що він розраховує на дотримання режиму припинення вогню в Донбасі в повному обсязі і на постійній основі. Глава держави закликав Кремль забезпечити додержання режиму тиші терористами і звільнити всіх заручників.

Нагадаємо, в середу 21 грудня, спецпредставник ОБСЄ в Тристоронньої контактної групи в Мінську Мартін Сайдік заявив, що учасники переговорів домовилися про припинення вогню з 24 грудня.

У той же час, в штабі антитеррорической операції скептично оцінили шанси на дотримання російськими терористами анонсованого перемир'я.