Топ Новини
<
>

Бойовики обстріляли з забороненої зброї сили АТО

14 лютого в 14:54

Терористи продовжують порушувати режим припинення вогню.

боевики1
Терористи "ДНР" обстріляли з забороненої зброї сили АТО
vk/club_donbasskih
Бойовики терористичної організації "ДНР" продовжують обстріли українських позицій в Донбасі з гранатометів, великокаліберних кулеметів та забороненої Мінськими домовленостями зброї, повідомили в прес-центрі штабу АТО.

"На маріупольському напрямку окупантами були обстріляні позиції Збройних Сил України зі 120 міліметрових мінометів. На донецькому напрямку противник активно застосовує гранатомети та бойові машини піхоти", - йдеться в повідомленні штабу в Facebook.

Читайте також: В зоні АТО воює шість тисяч кадрових російських військових – Геращенко

Нагадаємо, ситуація в зоні АТО серйозно загострилася: супротивник з 29 січня веде масований обстріл Авдіївки та її околиць, а підрозділи ЗСУ на позиціях біля населеного пункту відбили кілька спроб штурму. Обстріли Авдіївки з великокаліберної артилерії і РСЗВ вже призвели до серйозних руйнувань і жертв.

Через обстріли російських сил було порушено тепло - та енергопостачання міста, у місті введено режим надзвичайної ситуації, призупинив роботу коксохімічний завод. У понеділок, 6 лютого відновлено водо-, тепло - та електропостачання Авдіївки, запрацювали загальноосвітні школи і дитячі садки.

Детальніше про ескалацію ситуації під Авдіївкою читайте в статті Юрія Бутусова "Що сталося в Авдіївці?" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".

За матеріалами: DT.UA
Читайте також
Теги обстріл АТО зброя бойовики
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Немає коментарів
Реклама
USD 27.17
EUR 28.87
Останні новини