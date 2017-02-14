Бойовики обстріляли з забороненої зброї сили АТО

Терористи продовжують порушувати режим припинення вогню.
"На маріупольському напрямку окупантами були обстріляні позиції Збройних Сил України зі 120 міліметрових мінометів. На донецькому напрямку противник активно застосовує гранатомети та бойові машини піхоти", - йдеться в повідомленні штабу в Facebook.
Нагадаємо, ситуація в зоні АТО серйозно загострилася: супротивник з 29 січня веде масований обстріл Авдіївки та її околиць, а підрозділи ЗСУ на позиціях біля населеного пункту відбили кілька спроб штурму. Обстріли Авдіївки з великокаліберної артилерії і РСЗВ вже призвели до серйозних руйнувань і жертв.
Через обстріли російських сил було порушено тепло - та енергопостачання міста, у місті введено режим надзвичайної ситуації, призупинив роботу коксохімічний завод. У понеділок, 6 лютого відновлено водо-, тепло - та електропостачання Авдіївки, запрацювали загальноосвітні школи і дитячі садки.
Детальніше про ескалацію ситуації під Авдіївкою читайте в статті Юрія Бутусова "Що сталося в Авдіївці?" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".DT.UA