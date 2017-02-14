Бойовики обстріляли з забороненої зброї сили АТО

Терористи продовжують порушувати режим припинення вогню.

Терористи "ДНР" обстріляли з забороненої зброї сили АТО vk/club_donbasskih

Бойовики терористичної організації "ДНР" продовжуютьв Донбасі з гранатометів, великокаліберних кулеметів та забороненої Мінськими домовленостями зброї, повідомили в прес-центрі штабу АТО.

"На маріупольському напрямку окупантами були обстріляні позиції Збройних Сил України зі 120 міліметрових мінометів. На донецькому напрямку противник активно застосовує гранатомети та бойові машини піхоти", - йдеться в повідомленні штабу в Facebook.

Нагадаємо, ситуація в зоні АТО серйозно загострилася: супротивник з 29 січня веде масований обстріл Авдіївки та її околиць, а підрозділи ЗСУ на позиціях біля населеного пункту відбили кілька спроб штурму. Обстріли Авдіївки з великокаліберної артилерії і РСЗВ вже призвели до серйозних руйнувань і жертв.

Через обстріли російських сил було порушено тепло - та енергопостачання міста, у місті введено режим надзвичайної ситуації, призупинив роботу коксохімічний завод. У понеділок, 6 лютого відновлено водо-, тепло - та електропостачання Авдіївки, запрацювали загальноосвітні школи і дитячі садки.

Детальніше про ескалацію ситуації під Авдіївкою читайте в статті Юрія Бутусова "Що сталося в Авдіївці?" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".