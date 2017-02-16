Бойовики обстріляли Водяне з мінометів і БМП

Один український військовий загинув, троє поранені, ще один боєць травмований.

Окупанти застосовували БМП та міномети на маріупольському напрямку Максим Авдєєв/meduza.io

Російсько-терористичні війська протягом минулої доби, 15 лютого, 49 раз обстріляли позиції українських військових у Донбасі.

На маріупольському напрямку окупанти з мінометів та БМП обстріляли Водяне. З БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї окупанти відривали вогонь по Широкиному, Гнутовому, Водяному та Павлополю. У Новотроїцькому працював ворожий снайпер.

На донецькому напрямку бойовики з мінометів калібру 120 мм та 82 мм обстріляли українських військових в районі Авдіївки, Опитного та Новоселівки Другої. Вогонь з гранатометів окупанти відкривали у Зайцевому та Пісках.

На луганському напрямку окупанти з мінометів та гранатометів вели вогонь по позиціях бійців ЗСУ в Кримському, Новоолександрівці та Новозванівці. У Лобачевому працював ворожий снайпер.

Нагадаємо, ситуація в зоні АТО серйозно загострилася: супротивник з 29 січня веде масований обстріл Авдіївки та її околиць, а підрозділи ЗСУ на позиціях біля населеного пункту відбили кілька спроб штурму. Обстріли Авдіївки з великокаліберної артилерії і РСЗВ вже призвели до серйозних руйнувань і жертв.

Через обстріли російських сил було порушено тепло - та енергопостачання міста, у місті введено режим надзвичайної ситуації, призупинив роботу коксохімічний завод. У понеділок, 6 лютого відновлено водо-, тепло - та електропостачання Авдіївки, запрацювали загальноосвітні школи і дитячі садки.

Детальніше про ескалацію ситуації під Авдіївкою читайте в статті Юрія Бутусова "Що сталося в Авдіївці?" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".