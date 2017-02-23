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Бойовики обстріляли Водяне з "Градів", артилерії та мінометів

23 лютого в 08:26

Один український військовий отримав поранення.

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Бойовики застосували "Гради" на маріупольському напрямку
Воронежский городской портал
Російсько-терористичні війська протягом минулої доби, 22 лютого, 54 рази обстріляли позиції українських військових у Донбасі.

На маріупольському напрямку бойовики з переносних реактивних пускових установок "Град-П", артилерії калібру 122 мм та мінометів різних калібрів обстріляли Водяне. Мінометним вогнем накрили також  Лебединське та Широкине. З великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї окупанти обстріляли позиції українських військових у Гнутовому, Водяному, Широкиному та Павлополі.

На донецькому напрямку окупанти накрили мінометним вогнем Луганське, Троїцьке та Зайцеве, а з гранатометів різних систем та стрілецької зброї обстріляли Авдіївку, Опитне, Піски, Зайцеве та Луганське. У Луганському працювали ворожі БМП.

На луганському напрямку бойовики з гранатометів та мінометів калібру 120 мм відкривали вогонь по Новозванівці.

Нагадаємо, ситуація в зоні АТО серйозно загострилася 29 січня, коли бойовики почали масовані обстріли Авдіївки та її околиць, а підрозділи ЗСУ на позиціях біля населеного пункту відбили кілька спроб штурму. Обстріл Авдіївки з великокаліберної артилерії і РСЗВ призвели до серйозних руйнувань і жертв.

Через обстріли російських терористів було порушено тепло - та енергопостачання міста, у місті введено режим надзвичайної ситуації, призупинив роботу коксохімічний завод. У понеділок, 6 лютого відновлено водо-, тепло - та електропостачання Авдіївки, запрацювали загальноосвітні школи і дитячі садки.

Детальніше про ескалацію ситуації під Авдіївкою читайте в статті Юрія Бутусова "Що сталося в Авдіївці?" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".

За матеріалами: DT.UA
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Теги обстріл бойовики Україна військові Донбас ЗСУ АТО
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