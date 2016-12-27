Бойовики обстріляли українські позиції на маріупольському напрямку з танків

Також зафіксовані ворожі обстріли з 122-мм артилерії і озброєння БМП.

На донецькому напрямку з мінометів бойовики вели вогонь по Луганському vk/club_donbasskih

За минулу добу російсько-окупаційні війська продовжили обстріл наших позицій - все сталося 37 обстрілів, повідомляє прес-центр АТО у вівторок, 27 грудня.

На маріупольському напрямку по Широкиному тричі вели вогонь танки. Також зафіксовано обстріл з 122-мм артилерії і озброєння БМП. З мінометів різних калібрів окупанти вели вогонь по Талаківці та Широкиному. З гранатометів і великокаліберних кулеметів - по Широкиному, Мар'їнці, Павлополю і Водяному. "З метою збереження життя особового складу українські військові змушені були один раз відкрити у відповідь вогонь у районі Широкиного", - йдеться в повідомленні.

На донецькому напрямку з мінометів бойовики вели вогонь по Луганському. З гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї по Авдіївці, Опитному, Південному, Зайцевому та Луганському.

На луганському напрямку з гранатометів обстріляли Станицю Луганську.

Як повідомлялося, 23 грудня президент України Петро Порошенко заявив, що він розраховує на дотримання режиму припинення вогню в Донбасі в повному обсязі і на постійній основі. Глава держави закликав Кремль забезпечити додержання режиму тиші терористами і звільнити всіх заручників.

Нагадаємо, в середу 21 грудня, спецпредставник ОБСЄ в Тристоронньої контактної групи в Мінську Мартін Сайдік заявив, що учасники переговорів домовилися про припинення вогню з 24 грудня.

Детальніше про ситуацію в зоні АТО читайте в статті Юрія Бутусова "Світлодарськ: сценарій майбутньої війни" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".