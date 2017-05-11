Бойовики обстріляли морських піхотинців у Широкиному з бронетехніки, танків і "Градів"

Внаслідок ворожих обстрілів один український військовий отримав поранення.

Терористи атакували українських морпіхів з танків, БМП, БТР та навіть "Градів" Vk.com/pravdadnr_tk

Російсько-терористичні війська протягом минулої доби, 10 травня, 37 разів обстріляли позиції українських військових у Донбасі. Незважаючи на досягнутіз 1 квітня, провокаційні обстріли бойовиками позицій сил АТО не припиняються. В окремих випадках, коли виникала безпосередня загроза життю і здоров'ю військовослужбовців, командири приймали рішення на адекватне відкриття вогню у відповідь.

На маріупольському напрямку бойовики з переносних реактивних систем "Град -П", мінометів калібру 82 мм, озброєння танку, БМП, БТР, протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї обстріляли позиції морських піхотинців поблизу Широкиного. Мінометним вогнем калібру 82 мм терористи накрили захисників Красногорівки. З озброєння БМП, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів окупанти гатили по опорних пунктах бійців ЗСУ поблизу Водяного. По морських піхотинцях в районі Гнутового бойовики стріляли з протитанкових гранатометів та стрілецької зброї. Під обстріл з кулеметів великих калібрів та гранатометів потрапили Павлопіль та Новоселівка Друга.

На донецькому напрямку вогнем з мінометів калібру 120 мм окупанти накрили опорні пункти українських військових поблизу шахти "Бутівка". З мінометів калібру 82 мм, протитанкових гранатометів та стрілецької зброї бойовики гатили по захисниках Зайцевого, а по оборонцях Авдіївки - з мінометів калібру 82 мм та кулеметів великих калібрів. Під обстріл з озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї потрапило Новгородське. Вогонь з гранатометів різних систем та кулеметів великих калібрів терористи вели по бійцях ЗСУ під Кам'янкою. Опорні пункти поблизу Троїцького вони обстрілювали з озброєння БМП, а позиції в районі Пісків – з протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

На луганському напрямку під обстріл з мінометів калібру 120 мм та протитанкових гранатометів потрапила Новоолександрівка. З гранатометів різних систем, кулеметів великих калібрів та стрілецької зброї окупанти вели вогонь по оборонцях Валуйського та Новозванівки, а захисників Кримського обстрілювали з автоматичних гранатометів.

Нагадаємо, напередодні бойовики 15 разів обстріляли позиції Збройних сил України. Протягом дня терористи активно застосовували міномети заборонених Мінськими домовленостями калібрів, а поблизу Широкиного використали "Гради".

12 квітня Тристороння контактна група під час зустрічі у Мінську підтвердила прихильність досягнутим 29 березня угодами. Проте терористи в Донбасі жодного дня не дотримувалися режиму "тиші".