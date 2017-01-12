Бойовики обстріляли Красногорівку з мінометів і поранили місцевого жителя

Інтернат і лікарню Мар'їнки окупанти обстрілювали з мінометів і БМП.

Бойовики обстріляли з мінометів два селища на маріупольському напрямку Прес-центр АТО/Facebook

Пізно ввечері в середу, 11 січня, бойовикиобстріляли з мінометів житлові квартали Красногорівка Донецької області. У результаті обстрілу поранення отримав місцевий житель, повідомив начальник обласної поліції В'ячеслав Аброськін на своїй сторінці в Facebook.

"З 23.00 бойовики розстрілюють мінометами житловий сектор Красногорівки. В результаті прямого влучення в житловий п'ятиповерховий будинок по вул. Суворова, отримав важке поранення чоловік 1950 р.н. Співробітники поліції надають медичну допомогу", – написав Аброськін.

Перед тим як обстріляти Красногорівку, терористи відкривали вогонь по Мар'їнці. Як повідомив народний депутат від "Народного фронту" Юрій Береза, окупанти били з мінометів й озброєння БМП у напрямку місцевого інтернату та лікарні.

"Інформації про поранених або, не дай Боже, загиблих поки немає. Наслідки обстрілу оцінити важко. Чекаємо на ранок", – написав політик на своїй сторінці у Facebook.

Нагадаємо, що 21 грудня спецпредставник ОБСЄ в Тристоронній контактній групі в Мінську Мартін Сайдік заявив, що учасники переговорів домовилися про припинення вогню з 24 грудня.

Проте, як повідомили в штабі АТО, режим дотримання тиші протримався близько 25 хвилин, після чого терористи продовжили обстріли позицій ЗСУ з різних видів озброєння, у тому числі, ствольної артилерії і мінометів.

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