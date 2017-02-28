Бойовики обстріляли Авдіївку з танків і мінометів

Одного українського військового поранено.

Бойовики в АТО використовували танки та важку артилерію Максим Авдєєв/meduza.io

Російсько-терористичні війська протягом минулої доби, 27 лютого, 84 рази обстріляли позиції українських військових у Донбасі.

На маріупольському напрямку бойовики з артилерії калібру122 мм обстріляли Широкине. Вогнем з мінометів калібрів 120 мм і 82 мм окупанти накрили Водяне, Гнутове, Новотроїцьке та Павлопіль. З гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї бойовики стріляли по позиціях українських військових у Талаківці, Павлополі, Водяному, Новотроїцькому, Широкиному та Гнутовому. У Широкиному, Водяному та Лебединському працювала ворожа БМП, а у Талаківці – снайпер.

На донецькому напрямку окупанти з танку неодноразово відкривали вогонь по Авдіївці. З мінометів калібрів 120 мм і 82 мм вони обстріляли Троїцьке, Новолуганське, Луганське, Верхньоторецьке, Опитне, Авдіївку, шахту "Бутівку" та Водяне. З гранатометів та стрілецької зброї окупанти вели вогонь по Піскам, Зайцевому, Луганському, Кам'янці та Троїцькому.

На луганському напрямку бойовики з гранатометів та великокаліберних кулеметів обстріляли Новоолександрівку, Станицю Луганську та Валуйське. У Лобачевому працював ворожий снайпер.

Нагадаємо, ситуація в зоні АТО серйозно загострилася 29 січня, коли бойовики почали масовані обстріли Авдіївки та її околиць, а підрозділи ЗСУ на позиціях біля населеного пункту відбили кілька спроб штурму. Обстріл Авдіївки з великокаліберної артилерії і РСЗВ призвели до серйозних руйнувань і жертв.

Через обстріли російських терористів було порушено тепло - та енергопостачання міста, у місті введено режим надзвичайної ситуації, призупинив роботу коксохімічний завод. У понеділок, 6 лютого відновлено водо-, тепло - та електропостачання Авдіївки, запрацювали загальноосвітні школи і дитячі садки.

Детальніше про ескалацію ситуації під Авдіївкою читайте в статті Юрія Бутусова "Що сталося в Авдіївці?" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".