Бойовики обстріляли Авдіївку та Новогригорівку з БМП

Одного українського військового поранено.

Бойовики використали важку техніку під Авдіївкою та Новогригорівкою Максим Авдєєв/meduza.io

Російсько-терористичні війська протягом минулої доби, 12 лютого, 67 разів обстріляли позиції українських військових у Донбасі.

На маріупольському напрямку окупанти з мінометів різних калібрів обстріляли Павлопіль, Новотроїцьке та Красногорівку. З гранатометів та стрілецької зброї бойовики відкривали вогонь по Павлопілю, Новотроїцькому, Гнутовому, Новогригорівці, Чермалику, Миколаївці, Лебединському, Водяному та Широкиному. У Новотроїцькому та Мар'їнці працювали ворожі снайпери, а в Новогригорівці – БМП.

На донецькому напрямку бойовики накрили мінометним вогнем Верхньоторецьке та Авдіївку. З гранатометів та стрілецької зброї окупанти стріляли по Зайцевому, Піскам, Новоселівці Другій, Кам'янці та Луганському. В Авдіївці працювала ворожа БМП, а в Троїцькому, Новоселівці Другій та Кам'янці – снайпери.

На луганському напрямку окупанти з гранатометів та стрілецької зброї обстріляли позиції бійців ЗСУ в Новоолександрівці та Новозванівці.

Нагадаємо, ситуація в зоні АТО серйозно загострилася: супротивник з 29 січня веде масований обстріл Авдіївки та її околиць, а підрозділи ЗСУ на позиціях біля населеного пункту відбили кілька спроб штурму. Обстріли Авдіївки з великокаліберної артилерії і РСЗВ вже призвели до серйозних руйнувань і жертв.

Через обстріли російських сил було порушено тепло - та енергопостачання міста, у місті введено режим надзвичайної ситуації, призупинив роботу коксохімічний завод. У понеділок, 6 лютого відновлено водо-, тепло - та електропостачання Авдіївки, запрацювали загальноосвітні школи і дитячі садки.

Детальніше про ескалацію ситуації під Авдіївкою читайте в статті Юрія Бутусова "Що сталося в Авдіївці?" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".