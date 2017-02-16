Бойовики не відводитимуть важке озброєння від лінії зіткнення в Донбасі до 20 лютого - штаб

Окупанти не вперше не виконують рішення Тристоронньої контактної групи в Мінську.

Окупанти в Донбасі не поспішають відводити важке озброєння vk.com/strelkov_info

Збройні Сили України в зоні проведення антитерористичної операції вже відвели забороненеозброєння від лінії зіткнення в Донбасі, повідомив " УНН " спікер штабу АТО полковник Леонід Матюхін.

За словами офіцера, бойовики цього досі не зробили і навряд чи зроблять.

"З української сторони важке озброєння давно відведено. А як це буде відбуватись зі сторони бойовиків, ми дізнаємось пізніше. Але станом на сьогодні я бачив, що вони нічого не відводили. Вони вели вогонь зі 120-міліметрових мінометів по Кам'янці, Верхньоторецькому, Кримському. З 82-міліметрових вели обстріли по Авдіївці та Пісках", - зазначив він.

Полковник підкреслив, що в тому разі, якщо важке озброєння бойовики НВФ не відведуть, українські військові реагуватимуть так, як реагували і раніше.

"У разі обстрілів будемо реагувати адекватно. Поки що було достатньо того озброєння, що в нас є, щоб вони не могли наступати. Скільки робили спроб, але їм не вдавалося", - розповів він.

На думку Матюхіна, окупанти в Донбасі й надалі не відводитимуть озброєння.

"На мою думку, вони не будуть відводити озброєння, тому що це не вперше і не вдруге. Вони прийшли не для того, щоб розквітав цей край, а для того, щоб знищити якомога більше", - висловив власну позицію з цього приводу офіцер.

Нагадаємо, ситуація в зоні АТО серйозно загострилася: супротивник з 29 січня веде масований обстріл Авдіївки та її околиць, а підрозділи ЗСУ на позиціях біля населеного пункту відбили кілька спроб штурму. Обстріли Авдіївки з великокаліберної артилерії і РСЗВ вже призвели до серйозних руйнувань і жертв.

Через обстріли російських сил було порушено тепло - та енергопостачання міста, у місті введено режим надзвичайної ситуації, призупинив роботу коксохімічний завод. У понеділок, 6 лютого відновлено водо-, тепло - та електропостачання Авдіївки, запрацювали загальноосвітні школи і дитячі садки.

Детальніше про ескалацію ситуації під Авдіївкою читайте в статті Юрія Бутусова "Що сталося в Авдіївці?" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".