Бойовики майже 40 разів відкривали вогонь по позиціях сил АТО

Троє наших військовослужбовців отримали поранення.

З 120-мм мінометів бойовики обстріляли Талаковку, Широкіно і Водяне vk/club_donbasskih

За минулу добу в штабі АТО зафіксували 38 обстрілів з боку бойовиків на лінії розмежування, повідомив прес-центр штабу АТО в понеділок, 2 січня.

"1 січня троє наших військовослужбовців отримали поранення", - повідомили в понеділок зранку військові.

На маріупольському напрямку з 120-мм мінометів бойовики обстріляли Талаковку, Широкино і Водяне. З 82-мм мінометів вони вели вогонь по Павлополю, Широкиному, Талаківці, Лебединскому і Водяному. З гранатометів і стрілецької зброї стріляли по Гнутово, Водяному, Павлополю, Лебединскому, Мар'їнці і Новотроїцькому.

На донецькому напрямку з тих же видів озброєння стріляли по Луганському, Авдіївці, Троїцькому та Зайцевому.

На луганському напрямку окупанти вели вогонь по наших позиціях з гранатометів поблизу Станиці Луганської, а зі стрілецької зброї - у Сизого.

Нагадаємо, в середу 21 грудня, спецпредставник ОБСЄ в Тристоронньої контактної групи в Мінську Мартін Сайдік заявив, що учасники переговорів домовилися про припинення вогню з 24 грудня. Однак, як повідомили в штабі АТО, режим тиші підтримувався близько 25 хвилин, після чого терористи відновили обстріли позицій ЗСУ з різних видів озброєння, у тому числі, ствольної артилерії та мінометів.

Детальніше про ситуацію в зоні АТО читайте в статті Юрія Бутусова "Світлодарськ: сценарій майбутньої війни" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".