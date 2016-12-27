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Бойовики "ЛНР" влаштували перестрілку з російськими кураторами, є жертви – розвідка

27 грудня в 12:08

Окупанти незадоволені діями командування і звільняються. Зупинити їх не можуть навіть посилення військової дисципліни в підрозділах і погрози відміни пільг.

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У підрозділах бойовиків посилена військова дисципліна
Facebook/Gennadiy Dubovoy
У відносинах між особовим складом підрозділів бойовиків на передових позиціях і командним складом російських окупаційних військ зростає напруженість, зазначають у Головному Управлінні Розвідки Міністерства оборони України.

"26 грудня цього року на одній з передових позицій 7-ої окремої мотострілкової бригади (Брянка) 2-го АК (Луганськ) ЗС РФ між офіцерами, які прибули для контролю, і військовослужбовцями, які перебували на бойових позиціях у стані алкогольного сп'яніння, сталося збройне зіткнення, внаслідок чого один військовослужбовець загинув, ще кілька отримали поранення", - йдеться в повідомленні прес-служби ГУР МОУ, опублікованому на сторінці в Facebook.

За даними розвідників, у підрозділах бойовиків посилені заходи контролю військової дисципліни, а також збільшена відповідальність за втрату матеріальних засобів, у тому числі зброї та боєприпасів.

"Командуванням 1-ої окремої мотострілкової бригади (Кальміуське) 1-го АК (Донецьк) ЗС РФ застосовуються заходи щодо посилення контролю військової дисципліни та відповідальності за втрату зброї, боєприпасів і матеріальних засобів", - наголошується в повідомленні.

З понеділка в бригаді діє казармене положення, для бойовиків, у тому числі офіцерів, введено низку обмежень.

"26 грудня цього року бригаду переведено на казармене положення, особовому складу (в тому числі офіцерам) заборонені будь-які виходи за межі розташування підрозділів і повідомлено про скасування пільг у разі звільнення за станом здоров'я або за пораненням (каліцтво), отриманому в стані алкогольного сп'яніння", - розповіли в прес-службі розвідки.

Незважаючи на вжиті командуванням заходи, серед особового складу бригади зростає невдоволення діями командирів. Більше 30 бойовиків навіть заявили про бажання звільнитись, незважаючи на перспективу втрати пільг.

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На саміті лідерів країн "Нормандської четвірки" 19 жовтня в Берліні була досягнута домовленість, що до кінця листопада глави МЗС затвердять основу проекту "дорожньої карти" з імплементації Мінських угод. Крім того, лідери країн попередньо домовилися про продовження роботи з розведення військ на чотирьох ділянках лінії зіткнення в Донбасі. Серед цих ділянок, зокрема, має бути і Дебальцеве Донецької області.

Проте міністри закордонних справ України, Німеччини, Франції та Росії на переговорах у Мінську 29 листопада не досягли прогресу в узгодженні "дорожньої карти" через відмову очільника МЗС РФ Сергія Лаврова обговорювати розміщення збройної місії ОБСЄ в Донбасі.

Детальніше про основних проблемних питаннях деокупації Криму і ОРДЛО читайте у статті Костянтина Батозького "Деоккупация: початок" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".

За матеріалами: DT.UA
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Теги бойовики зброя офіцер заходи Україна Росія
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