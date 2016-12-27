Бойовики "ЛНР" влаштували перестрілку з російськими кураторами, є жертви – розвідка

Окупанти незадоволені діями командування і звільняються. Зупинити їх не можуть навіть посилення військової дисципліни в підрозділах і погрози відміни пільг.

У підрозділах бойовиків посилена військова дисципліна Facebook/Gennadiy Dubovoy

У відносинах міжна передових позиціях і командним складом російських окупаційних військ зростає напруженість, зазначають у Головному Управлінні Розвідки Міністерства оборони України.

"26 грудня цього року на одній з передових позицій 7-ої окремої мотострілкової бригади (Брянка) 2-го АК (Луганськ) ЗС РФ між офіцерами, які прибули для контролю, і військовослужбовцями, які перебували на бойових позиціях у стані алкогольного сп'яніння, сталося збройне зіткнення, внаслідок чого один військовослужбовець загинув, ще кілька отримали поранення", - йдеться в повідомленні прес-служби ГУР МОУ, опублікованому на сторінці в Facebook.

За даними розвідників, у підрозділах бойовиків посилені заходи контролю військової дисципліни, а також збільшена відповідальність за втрату матеріальних засобів, у тому числі зброї та боєприпасів.

"Командуванням 1-ої окремої мотострілкової бригади (Кальміуське) 1-го АК (Донецьк) ЗС РФ застосовуються заходи щодо посилення контролю військової дисципліни та відповідальності за втрату зброї, боєприпасів і матеріальних засобів", - наголошується в повідомленні.

З понеділка в бригаді діє казармене положення, для бойовиків, у тому числі офіцерів, введено низку обмежень.

"26 грудня цього року бригаду переведено на казармене положення, особовому складу (в тому числі офіцерам) заборонені будь-які виходи за межі розташування підрозділів і повідомлено про скасування пільг у разі звільнення за станом здоров'я або за пораненням (каліцтво), отриманому в стані алкогольного сп'яніння", - розповіли в прес-службі розвідки.

Незважаючи на вжиті командуванням заходи, серед особового складу бригади зростає невдоволення діями командирів. Більше 30 бойовиків навіть заявили про бажання звільнитись, незважаючи на перспективу втрати пільг.

На саміті лідерів країн "Нормандської четвірки" 19 жовтня в Берліні була досягнута домовленість, що до кінця листопада глави МЗС затвердять основу проекту "дорожньої карти" з імплементації Мінських угод. Крім того, лідери країн попередньо домовилися про продовження роботи з розведення військ на чотирьох ділянках лінії зіткнення в Донбасі. Серед цих ділянок, зокрема, має бути і Дебальцеве Донецької області.

Проте міністри закордонних справ України, Німеччини, Франції та Росії на переговорах у Мінську 29 листопада не досягли прогресу в узгодженні "дорожньої карти" через відмову очільника МЗС РФ Сергія Лаврова обговорювати розміщення збройної місії ОБСЄ в Донбасі.

Детальніше про основних проблемних питаннях деокупації Криму і ОРДЛО читайте у статті Костянтина Батозького "Деоккупация: початок" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".