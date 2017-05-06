Бойовики "ЛНР" повернули Україні тіла трьох загиблих бійців ЗСУ

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Загиблі військовослужбовці ціною власних життів врятували свого пораненого бойового побратима, стверджується в повідомленні штабу АТО.

Україні передали тіла трьох загиблих бійців АТО Сайт Дніпропетровської ОДА

Представники ОРЛО передали українській стороні тіла трьох українських військовослужбовців, загиблих в районі Світлодарської дуги, повідомили в штабі

"У рамках гуманітарного проекту "ЕВАКУАЦІЯ 200", на підконтрольну Україні територію повернені тіла трьох військовослужбовців, які загинули в районі Світлодарської дуги. Процедура щодо повернення тіл героїв розпочалася одразу ж після підтвердження факту загибелі наших захисників. Представники ОРЛО постійно змінювали час передачі і лише на 5 день тіла загиблих військовослужбовців вдалося повернути.", – йдеться в повідомленні прес-центру штабу в Facebook.

Наголошується, що загиблі військові ціною власного життя врятували свого пораненого бойового товариша.

Нагадаємо, 29 березня, Тристороння контактна група в Мінську погодила введення в зоні АТО з 1 квітня режиму повного припинення вогню, а також розведення сил і засобів від Станиці Луганської.

З моменту оголошення режиму тиші в зоні АТО бойовики щодня його порушують, у тому числі, активно застосовуючи заборонені Мінськими домовленостями види озброєнь.