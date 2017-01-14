Бойовики "ЛНР" обстріляли житловий квартал Ірміно

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Обстріли здійснювалися з метою звинувачення української сторони.

Бойовики "ЛНР" обстрілюють населені пункти, які знаходяться під їх контролем vk/club_donbasskih

Бойовики терористичної організації "ЛНР" обстріляли житловий сектор підконтрольного населеного пункту Ірміно, повідомили в прес-центрі штабу АТО.

Наголошується, що за останні три доби бойовики в Луганській області обстрілювали українські позиції і населені пункти, які знаходяться під їх контролем.

"Це здійснювалося з метою звинувачення української сторони у обстріл мирного населення. Черговою такою провокацією стали обстрілм противником в ніч на 14 січня житлових приміщень в місті Ірміно, що становило загрозу життю та здоров'ю мирних громадян", - йдеться у повідомленні штабу АТО в Facebook.

Нагадаємо, що 21 грудня спецпредставник ОБСЄ в Тристоронній контактній групі в Мінську Мартін Сайдік заявив, що учасники переговорів домовилися про припинення вогню з 24 грудня.

Проте, як повідомили в штабі АТО, режим дотримання тиші протримався близько 25 хвилин, після чого терористи продовжили обстріли позицій ЗСУ з різних видів озброєння, у тому числі, ствольної артилерії і мінометів.