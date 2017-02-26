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Бойовики "ЛНР" обстріляли з мінометів українських офіцерів СЦКК

26 лютого в 21:54

Поранених і загиблих немає, пошкоджено автомобіль інспекторів.

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Інспектори СЦКК потрапили під мінометний обстріл у районі Попасній
Прес-центр АТО/Facebook
Бойовики терористичних формувань окупованих районів Луганської області обстріляли автомобіль з українськими офіцерами Спільного центру контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін.

Близько 13:30 неділі, 26 лютого, автомобіль військових інспекторів потрапив під обстріл з мінометів і гранатометів в районі Попасної, повідомляє прес-центр штабу АТО.

Автомобіль мобільної групи був маркований великими літерами "НМ", а у офіцерів були відповідні розпізнавальні знаки.

У результаті обстрілу українські офіцери не постраждали, пошкодження отримав їх автомобіль.

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Нагадаємо, 25 лютого терористи "ЛНР" відкрили вогонь зі стрілецької зброї і підірвали дві гранати біля автомобіля спостерігачів СММ ОБСЄ біля Катеринівки.

24 лютого терористи "ДНР", погрожуючи зброєю, відібрали у спостерігачів ОБСЄ в окупованій Ясинуватій безпілотник, за допомогою якого вони збиралися здійснювати моніторинг обстрілу Донецької фильстровальной станції.

За матеріалами: DT.UA
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Теги СЦКК АТО ЛНР ОРДЛО ЗСУ
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