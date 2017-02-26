Бойовики "ЛНР" обстріляли з мінометів українських офіцерів СЦКК

Я вже з ZN.ua

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

"Люди, які голосують за невдах, злодіїв, зрадників і шахраїв,, не є їх жертвами. Вони співучасники..." Джордж Орвелл

Поранених і загиблих немає, пошкоджено автомобіль інспекторів.

Інспектори СЦКК потрапили під мінометний обстріл у районі Попасній Прес-центр АТО/Facebook

Бойовикиокупованих районів Луганської області обстріляли автомобіль з українськими офіцерами Спільного центру контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін.

Близько 13:30 неділі, 26 лютого, автомобіль військових інспекторів потрапив під обстріл з мінометів і гранатометів в районі Попасної, повідомляє прес-центр штабу АТО.

Автомобіль мобільної групи був маркований великими літерами "НМ", а у офіцерів були відповідні розпізнавальні знаки.

У результаті обстрілу українські офіцери не постраждали, пошкодження отримав їх автомобіль.

Нагадаємо, 25 лютого терористи "ЛНР" відкрили вогонь зі стрілецької зброї і підірвали дві гранати біля автомобіля спостерігачів СММ ОБСЄ біля Катеринівки.

24 лютого терористи "ДНР", погрожуючи зброєю, відібрали у спостерігачів ОБСЄ в окупованій Ясинуватій безпілотник, за допомогою якого вони збиралися здійснювати моніторинг обстрілу Донецької фильстровальной станції.