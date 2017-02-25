Бойовики кинули дві гранати у спостерігачів ОБСЄ

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Представники СММ повідомили про інцидент офіцерові української сторони СЦКК.

Терористи "ЛНР" кинули дві гранати в сторону автомобіля спостерігачів ОБСЄ Flickr/OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine

В районі окупованій російсько-терористичними військами Катеринівки бойовики угруповання "ЛНР" здійснили чергову збройну провокацію проти, повідомили в прес-центрі штабу АТО.

"Після проведення патрулювання в зазначеному населеному пункті два автомобіля СММ ОБСЄ були зупинені невідомою особою в балаклаві і військовій формі з розпізнавальними знаками "Новоросія". На питання патруля, хто він і де його командир, чоловік відповів, що командир знаходиться в населеному пункті Первомайськ", - йдеться у повідомленні штабу в Facebook.

Наголошується, що з будівлі вийшов ще один озброєний терорист і відкрив вогонь в повітря, після чого патруль СММ сів у машину і поїхав у напрямку населеного пункту Золоте.

"Проїхавши близько 50 метрів, позаду автомобілів пролунало два вибухи від гранат. На КПВВ Золоте представники СММ ОБСЄ про це повідомили офіцерові української сторони СЦКК. Особовий склад ОБСЄ і автомобільна техніка не постраждали", - відзначили в прес-центрі.

Перебуваючи на КПВВ Золоте ОБСЄ в 12:55 зафіксувала порушення припинення вогню бойовиками зі стрілецької зброї і АГС в напрямку Первомайськ - Золоте.

Нагадаємо, вранці 24 лютого віце-прем'єр міністр Геннадій Зубко повідомив, що припинення водопостачання Авдіївки Донецької області припинено через пряме влучання снаряда в фільтрувальну станцію.

Раніше в ОБСЄ попереджали, що попадання снаряду по резервуару з хлоридом, що знаходиться в Донецькій фільтрувальної станції, може спровокувати гуманітарну та екологічну катастрофу.