Бойовики інтенсифікували обстріли в АТО

За добу загинув один український військовий, ще семеро отримали поранення.

За минулу добу загинув один український військовий Прес-центр АТО/Facebook

За минулу добу бойовики 62 рази обстріляли позиції Збройних сил України. Один український військовий загинув, ще семеро отримали поранення. В окремих випадках, коли виникала безпосередня загроза життю і здоров'ю військових, командири приймали рішення на відкриття вогню у відповідь.

На маріупольському напрямку, українські позиції біля Водяного бойовики обстріляли зі 120-міліметрових мінометів, озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Українські позиції біля Красногорівки обстрілювались з мінометів калібру 82-мм, гранатометів та кулеметів великих калібрів. Під Гнутовим бойовики застосували міномети калібру 82-мм, зенітні установки ЗУ-23-2, гранатомети, кулемети великих калібрів та стрілецьку зброю, а під Славним – 82-міліметрові міномети. Біля Широкиного та Новотроїцького бойовики стріляли з гранатометів та великокаліберних кулеметів, а біля Павлополя та Мар'їнки – з гранатометів різних систем. Українські позиції біля Лебединського обстрілювали з кулеметів великих калібрів та стрілецької зброї, а позиції поблизу Чермалика – зі стрілецької зброї. У районі Гнутового та Новотроїцького діяли снайпери бойовиків.

На донецькому напрямку, українські позиції біля Авдіївки обстрілювали з мінометів калібру 120-мм та 82-мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Біля Луганського бойовики вели вогонь зі 120-міліметрових мінометів, протитанкових гранатометів та кулеметів великих калібрів. Українські позиції під Невельським обстрілювали з мінометів калібру 120-мм та стрілецької зброї, а біля шахти "Бутівка" бойовики застосували 82-міліметрові міномети та кулемети великих калібрів. Українські позиції біля Зайцевого бойовики обстріляли з озброєння БМП, мінометів калібру 82-мм та гранатометів різних систем, а біля Троїцького – з 82-міліметрових мінометів, автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів. У районі Авдіївки активно діяли снайпери бойовиків.

На луганському напрямку, українські позиції біля Кримського і Новозванівки обстрілювали з мінометів калібру 120-мм та 82-мм, гранатометів різних систем та кулеметів великих калібрів. Біля Катеринівки бойовики застосували 82-міліметрові міномети, а біля Троїцького вони стріляли з мінометів калібру 82-мм, протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів. Біля Новоолександрівки бойовики стріляли з гранатометів та кулеметів великих калібрів, а біля Валуйського та станиці Луганської – з протитанкових гранатометів.

Нагадаємо, 29 березня, Тристороння контактна група в Мінську погодила введення в зоні АТО з 1 квітня режиму, а також розведення сил і засобів від Станиці Луганської.

З моменту оголошення режиму тиші в зоні АТО бойовики щодня його порушують, у тому числі, активно застосовуючи заборонені Мінськими домовленостями види озброєнь.