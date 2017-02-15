Бойовики героїзують "Гіві" в школах та налаштовують школярів проти України — розвідка

Терористи нав'язують учням ідею неможливості подальшого співіснування з Україною.

Бойовики нав’язують учням шкіл ОРДЛО ідею неможливості подальшого співіснування з Україною vk/club_donbasskih

посилює пропагандистські заходи у школах на окупованій території Донбасу, повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони України.

"Зокрема, на т.зв. "уроках громадськості" школярам нав'язується ідея неможливості подальшого співіснування з Україною, у т.ч. через "активізацію українського терору" на території т.зв. "ДНР" у контексті героїзації військового злочинця "Гіві", - йдеться в повідомленні ГУР в Facebook.

Нагадаємо, що 8 лютого в Донецьку був ліквідований голова збройного угруповання "Сомалі" Михайло Товстих, відомий як Гіві. Приміщення, де знаходився бойовик вразили з вогнемету "Джміль".

16 жовтня 2016 року був ліквідований один з бойовиків терористичного угруповання "ДНР" громадянин РФ Арсеній Павлов, більш відомий як Моторола. Терориста підірвали в ліфті житлового будинку в Донецьку.