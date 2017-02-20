Бойовики Донбасу чекають на поповнення з "Ростовських таборів" - ІС

На окуповані території Донецької області Росія може перекинути дві "мотострілкові роти".

Окупанти в Донбасі чекають на поповнення з Росії vk.com/strelkov_info

Командування підрозділів російсько-терористичних військ на окупованих територіях Донецької області (у районі Тельманового) очікує надвох нових "мотострілкових рот", повідомляє координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук.

В середовищі бойовиків поширюються чутки про те, що ці підрозділи будуть укомплектовані новобранцями, які пройшли підготовку в "Ростовських таборах".

При цьому в даний час немає відомостей про те, чи це будуть російські найманці, чи бойовики ОРДЛО, які пройшли підготовку в РФ.

Нагадаємо, у період з 9 по 12 лютого Росія перекинула на тимчасово окуповану територію Луганської області десять бойових броньованих машин і автобусів з "козаками" з "Всевеликого війська Донського". Всього з РФ прибуло близько 300 осіб.

14 лютого стало відомо про те, що бойові підрозділи російсько-терористичних формувань під Авдіївкою поповнилися найманцями з Дагестану і кадирівцями.