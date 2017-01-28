Бойовики "ЛНР" зізнаються в артилерійських обстрілах житлових кварталів — розвідка

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Місцеві бойовики подають анонімні заяви до "МДБ" щодо злочинних наказів офіцерів ЗС РФ.

Бойовики "ЛНР" зізнаються в артилерійських та мінометних обстрілах житлових районів Прес-центр АТО/Facebook

Терористи "ЛНР" з числа місцевих жителів повідомляють про накази російських офіцерів обстрілювати житлові квартали міст та передові позиції свого полку, повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони України.

"Військовослужбовці 6 окремого мотострілецького полку (Кадіївка) 2 АК (Луганськ) ЗС РФ з числа місцевих жителів подають анонімні заяви до "МДБ", у яких повідомляють про злочинні накази офіцерів ЗС РФ щодо артилерійських та мінометних обстрілів жилих районів та передових позицій підрозділів 2 АК", - йдеться в повідомленні ГУР у Facebook.

Нагадаємо, що 21 грудня спецпредставник ОБСЄ в Тристоронній контактній групі в Мінську Мартін Сайдик заявив, що учасники переговорів домовилися про припинення вогню з 24 грудня.

Проте, як повідомили в штабі АТО, режим дотримання тиші протримався близько 25 хвилин, після чого терористи продовжили обстріли позицій ЗСУ з різних видів озброєння, у тому числі, ствольної артилерії і мінометів.

Написи "ЛДНР" означають не тільки відсутність основних прав і свобод, небезпеку для життя, - але і невизначеність майбутнього, де змінні змінюються з такою швидкістю, що спрогнозувати завтрашній день часом не легше, ніж розібратися в тому, що було вчора. Існує три сценарії можливого майбутнього окупованих територій: велика війна, вибори і нічого не зміниться. Детальніше про можливе майбутнє Донбаса читайте в матеріалі Станіслава Васіна "Донбас-2017: три сценарії" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".