Бойовики "ЛНР" зізнаються в артилерійських обстрілах житлових кварталів — розвідка

Місцеві бойовики подають анонімні заяви до "МДБ" щодо злочинних наказів офіцерів ЗС РФ.
"Військовослужбовці 6 окремого мотострілецького полку (Кадіївка) 2 АК (Луганськ) ЗС РФ з числа місцевих жителів подають анонімні заяви до "МДБ", у яких повідомляють про злочинні накази офіцерів ЗС РФ щодо артилерійських та мінометних обстрілів жилих районів та передових позицій підрозділів 2 АК", - йдеться в повідомленні ГУР у Facebook.
Нагадаємо, що 21 грудня спецпредставник ОБСЄ в Тристоронній контактній групі в Мінську Мартін Сайдик заявив, що учасники переговорів домовилися про припинення вогню з 24 грудня.
Проте, як повідомили в штабі АТО, режим дотримання тиші протримався близько 25 хвилин, після чого терористи продовжили обстріли позицій ЗСУ з різних видів озброєння, у тому числі, ствольної артилерії і мінометів.
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