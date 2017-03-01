Бойовики "ДНР" відбирають у населення ковбасу і м'ясо – ІС

Продукти вилучаються під приводом "утилізації у зв'язку з епідемією АЧС в Україні", але не утилізуються, а вживаються в їжу самими окупантами.

Окупанти в Донбасі з'їдають відібране у населення під приводом "утилізації"

На "митному посту" у селі Оленівка, підконтрольному терористичній організації "", бойовики відбирають у населення м'ясні та ковбасні вироби, повідомляє координатор групи "Інформаційне опір" Дмитро Тимчук.

Вироби вилучаються під приводом посилення режиму контролю через "епідемію африканської чуми в Україні". Дана продукція нібито підлягає утилізації.

Тим не менш, двоє місцевих жителів з'ясували, що м'ясо і ковбасу "митники ДНР" не утилізують, а використовують для власного споживання.

Після того, як вони висловили невдоволення, окупанти побили їх.

Нагадаємо, раніше в "ЛНР" ввели обмеження на ввезення продуктів харчування з територій, підконтрольних "ДНР". За один раз можна було провезти кілька кілограмів м'яса, фруктів та овочів, три літри молока і п'ять - масла, а також літр міцних спиртних напоїв.

Російська митниця повідомляла про те, що за підсумками 2016 року Україна вперше стала найбільшим імпортером російського м'яса та залишилася лідером з імпорту пива з РФ. Купують продукцію так звані "ЛНР" і "ДНР".