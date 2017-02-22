Бойовики "ДНР" продовжують їхати воювати в Сирію - ІС

За два місяці "контракт на військову службу в Сирії" підписало близько 200 чоловік.

Близько 200 сепаратистів готові воювати в Сирії vk.com/strelkov_info

Російські офіцери на тимчасово непідконтрольних Україні територіях Донбасу активізували вербування "добровольців" для участі в бойових діях у Сирії, повідомляє координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук.

"Добровольці" розшукуються в лавах бойовиків так званого "1-го АК ДНР".

"Протягом січня – початку лютого з числа бойовиків "МВС ДНР" близько 200 осіб підписали контракт на проходження служби в Сирії", - написав Тимчук на своїй сторінці в Facebook.

У листопаді 2016 року Росія почала черговий набір бойовиків НВФ Донбасу на війну в Сирії. За "службу в Сирії" найманцям обіцяли від 200-250 тисяч російських рублів (близько 78-98 тисяч гривень).

Раніше помічник голови Державної прикордонної служби України Олег Слободян заявив, що більше 600 бойовиків так званих "ЛНР" і "ДНР" відбули з Донбасу для участі в бойових діях в Сирії.