Бойовики "ДНР", погрожуючи зброєю, захопили безпілотник ОБСЄ

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Терористи не дозволили спостерігачам здійснювати моніторинг обстрілу Донецької фільтрувальної станції.

Терористи пограбували патруль ОБСЄ в Ясинуватій facebook / Прес-центр штабу АТО

Бойовики терористичної організації "ДНР" відібрали у членів СММ ОБСЄ безпілотний літальний апарат, з допомогою якого вони збиралися здійснювати моніторинг обстрілів

Інцидент стався близько 14:30 п'ятниці, 24 лютого, в окупованій Ясинуватій на північ від Донецька, повідомляє прес-служба СММ ОБСЄ.

Патруль СММ намагався запустити БПЛА, щоб стежити за можливим обстрілом Донецької фільтрувальної станції, коли терористи направили на спостерігачів зброю і захопили безпілотник. Після цього один з бойовиків відкрив вогонь поблизу патруля.

"Стрілянина в беззбройних цивільних спостерігачів - це не тільки пряма загроза життю чоловіків і жінок, які роблять все можливе, щоб принести мир в Україну, але і прямий виклик колективної волі 57-ми держав-учасників ОБСЄ та Мінським угодами", - заявив глава Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Ертугрул Апакан. Він також вказав на необхідність притягнути до відповідальності винних в інциденті.

Нагадаємо, вранці 24 лютого віце-прем'єр міністр Геннадій Зубко повідомив, що припинення водопостачання Авдіївки Донецької області припинено через пряме влучання снаряда в фільтрувальну станцію.

Раніше в ОБСЄ попереджали, що попадання снаряду по резервуару з хлоридом, що знаходиться в Донецькій фільтрувальної станції, може спровокувати гуманітарну та екологічну катастрофу.