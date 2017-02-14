Бойовики "ДНР" почали стріляти, коли ОБСЄ виявила заборонений танк

Спостерігачі СММ виявили в окупованому Донецьку самохідну гаубицю "Гвоздика".
Наголошується, що бойовики почали стрілянину, коли спостерігачі ОБСЄ виявили під Комінтернове біля Маріуполя танк невстановленого типу.
Крім того спостерігачі СММ зафіксували в окупованому Донецьку самохідну гаубицю "Гвоздика" 122 мм на території складу, проте інше озброєння на складі дослідити не вдалося, оскільки бойовики відмовили спостерігачам в доступі.
Раніше повідомлялося, що бойовики терористичної угруповання "ДНР" більше години утримували патруль спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на блокпосту під Горлівкою Донецької області.DT.UA