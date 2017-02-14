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Бойовики "ДНР" почали стріляти, коли ОБСЄ виявила заборонений танк

14 лютого в 11:07

Спостерігачі СММ виявили в окупованому Донецьку самохідну гаубицю "Гвоздика".

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Терористи "ДНР" відкрили вогонь при спробі спостерігачів ОБСЄ зафіксувати заборонений танк
Flickr/OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine
Бойовики терористичної організації "ДНР" відкрили вогонь при спробі спостерігачів СММ ОБСЄ зафіксувати заборонений Мінськими домовленостями танк, розташований в "сірій зоні" між позиціями українських військ і терористів, повідомили в прес-службі СММ.

Наголошується, що бойовики почали стрілянину, коли спостерігачі ОБСЄ виявили під Комінтернове біля Маріуполя танк невстановленого типу.

Крім того спостерігачі СММ зафіксували в окупованому Донецьку самохідну гаубицю "Гвоздика" 122 мм на території складу, проте інше озброєння на складі дослідити не вдалося, оскільки бойовики відмовили спостерігачам в доступі.

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Раніше повідомлялося, що бойовики терористичної угруповання "ДНР" більше години утримували патруль спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на блокпосту під Горлівкою Донецької області.

За матеріалами: DT.UA
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Теги спостерігачі бойовики ОБСЄ танк ДНР Донецьк
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