Бойовики "ДНР" почали стріляти, коли ОБСЄ виявила заборонений танк

Спостерігачі СММ виявили в окупованому Донецьку самохідну гаубицю "Гвоздика".

Терористи "ДНР" відкрили вогонь при спробі спостерігачів ОБСЄ зафіксувати заборонений танк Flickr/OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine

Бойовики терористичної організації "ДНР" відкрили вогонь при спробі спостерігачівзафіксувати заборонений Мінськими домовленостями танк, розташований в "сірій зоні" між позиціями українських військ і терористів, повідомили в прес-службі СММ.

Наголошується, що бойовики почали стрілянину, коли спостерігачі ОБСЄ виявили під Комінтернове біля Маріуполя танк невстановленого типу.

Крім того спостерігачі СММ зафіксували в окупованому Донецьку самохідну гаубицю "Гвоздика" 122 мм на території складу, проте інше озброєння на складі дослідити не вдалося, оскільки бойовики відмовили спостерігачам в доступі.

Раніше повідомлялося, що бойовики терористичної угруповання "ДНР" більше години утримували патруль спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на блокпосту під Горлівкою Донецької області.