Бойовики "ДНР" готові передати Києву тіла трьох загиблих бійців ЗСУ

Передача тіл повинна відбутися в міському морзі лікарні імені Калініна в центрі Донецька.
Як повідомляють підконтрольні терористам ЗМІ, посилаючись на так зване "оперативне командування ДНР", передача тіл відбудеться у міському морзі лікарні імені Калініна в центрі окупованого Донецька.
Нагадаємо, що 21 грудня спецпредставник ОБСЄ в Тристоронній контактній групі в Мінську Мартін Сайдик заявив, що учасники переговорів домовилися про припинення вогню з 24 грудня.
Проте, як повідомили в штабі АТО, режим дотримання тиші протримався близько 25 хвилин, після чого терористи продовжили обстріли позицій ЗСУ з різних видів озброєння, у тому числі, ствольної артилерії і мінометів.ДАН