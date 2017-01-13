Бойовики "ДНР" готові передати Києву тіла трьох загиблих бійців ЗСУ

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Передача тіл повинна відбутися в міському морзі лікарні імені Калініна в центрі Донецька.

Бойовики ОРДО віддадуть Україні тіла трьох загиблих військовослужбовців

У так званій "ДНР" заявили про готовність 13 січня передати Україні тіла трьох українських військовослужбовців, що підірвалися на міні в 500 метрах від передових позицій бойовиків в районі села Жовтень.

Як повідомляють підконтрольні терористам ЗМІ, посилаючись на так зване "оперативне командування ДНР", передача тіл відбудеться у міському морзі лікарні імені Калініна в центрі окупованого Донецька.

Нагадаємо, що 21 грудня спецпредставник ОБСЄ в Тристоронній контактній групі в Мінську Мартін Сайдик заявив, що учасники переговорів домовилися про припинення вогню з 24 грудня.

Проте, як повідомили в штабі АТО, режим дотримання тиші протримався близько 25 хвилин, після чого терористи продовжили обстріли позицій ЗСУ з різних видів озброєння, у тому числі, ствольної артилерії і мінометів.