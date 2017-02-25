Бойовики чинять самогубства в Донбасі — розвідка

Терорист "ДНР" наклав на себе руки з використанням гранати.
продовжують чинити самогубства на території окупованої ними частини Донецької області, повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони України.
"24 лютого скоєно самогубство військовослужбовцем зі складу окремої роти безпілотних літальних апаратів (Донецьк) 1 АК", - йдеться в повідомленні ГУР в Facebook.
В розвідці зазначили, що командування 9 окремого штурмового мотострілецького полку морської піхоти (Новоазовськ) 1 АК терористів намагається приховати факт самогубства військовослужбовця з використанням гранати шляхом документального оформлення його звільнення попереднім числом.
Раніше в ГУР повідомили, що погіршення морально-психологічного стану бойовиків 7 окремої мотострілецької бригади (Брянка) 2 АК (Луганськ) ЗС РФ призводить до зростання кількості випадків суїциду.DT.UA