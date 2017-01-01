Бойовики більше 40 разів обстріляли позиції сил АТО в Донбасі

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У Мар'їнки вів вогонь снайпер.

Бойовики "ДНР" і "ЛНР" 44 рази обстріляли позиції сил АТО за 31 грудня 2016 року vk/club_donbasskih

Бойовики ОРДЛО за минулу добу, 31 грудня, здійснили 44 обстріли позицій українських військових в Донбасі, повідомили в прес-центр штабу АТО.

"На маріупольському напрямку зі 122-мм артилерії противник вів вогонь у напрямку українських позицій в районі Водяного. Поблизу Широкиного використовував 120 і 82-мм міномети. У Мар'їнки вів вогонь снайпер. З гранатометів і стрілецької зброї стріляв по Водяному, Широкиному, Павлополю, Гнутовому, Чермалику, Красногорівці і Старогнатівці", - йдеться в повідомленні.

Також у штабі АТО зазначили, що на донецькому напрямку з 82-мм мінометів бойовики обстрілювали позиції ЗСУ у районі Луганської. З гранатометів і стрілецької зброї - у Авдіївки, Майорска, Південного, Зайцево, Луганського і Крутої Балки.

На луганському напрямку з гранатометів незаконні збройні формування вели вогонь поблизу Новозванівки, Станиці Луганської та Кондрашівки Нової.

Нагадаємо, в середу 21 грудня, спецпредставник ОБСЄ в Тристоронньої контактної групи в Мінську Мартін Сайдік заявив, що учасники переговорів домовилися про припинення вогню з 24 грудня. Однак, як повідомили в штабі АТО, режим тиші підтримувався близько 25 хвилин, після чого терористи відновили обстріли позицій ЗСУ з різних видів озброєння, у тому числі, ствольної артилерії та мінометів.

Детальніше про ситуацію в зоні АТО читайте в статті Юрія Бутусова "Світлодарськ: сценарій майбутньої війни" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".