Бойовики 52 рази стріляли по позиціях сил АТО

Поранення отримали 9 українських солдатів.

Дев'ять українських солдатів поранені в зоні АТО за добу Прес-центр АТО/Facebook

Бойовики терористичних організацій "ДНР" і "ЛНР" за минулу добу 52 разив Донбасі, повідомили в прес-центрі штабу АТО.

"За минулу добу дев'ять військовослужбовців Збройних сил України отримали поранення", - йдеться в повідомленні.

На донецькому напрямку з вогнем танка, мінометів калібру 120-мм і 82-мм протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів противник обстріляв опорні пункти в районі Авдіївки. 82-мм міномети, озброєння БМП, гранатомети і кулемети великих калібрів ворог застосовував по позиціях поблизу населеного пункту Піски, а по опорних пунктах поблизу Луганського - 120-мм міномети і озброєння БМП. За захисникам Кам'янки противник бив з мінометів калібру 82-мм гранатометів і великокаліберних кулеметів, а по захисникам шахти "Бутівка" - з 82-мм мінометів, протитанкових ракетних комплексів, гранатометів і кулеметів великих калібрів. З мінометів калібру 82-мм і гранатометів бив по позиціях поблизу Троїцького і Верхньоторецького. З гранатометів різних систем і стрілецької зброї противник вів вогонь по опорним пунктам неподалік Зайцеве. В районі населеного пункту Піски діяли ворожі снайпери.

На приморському напрямку артилерію калібру 122 мм, 82-мм міномети, озброєння БМП, гранатомети, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю противник застосував по позиціях поблизу Водяного. З мінометів калібру 120-мм і 82-мм, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї противник вів вогонь по опорним пунктам поблизу Павлополя. З мінометів калібру 120-мм гранатометів і великокаліберних кулеметів ворог обстрілював захисників Гнутово, а з переносної реактивної системи Град "Партизан", мінометів калібру 82-мм, озброєння БМП ворог бив по захисникам Широкиного. З мінометів калібру 82-мм противник бив по позиціях поблизу Красногорівки, а по опорних пунктах поблизу Мар'їнки - з гранатометів і кулеметів. В районі Водяного, Новотроїцького та Новомихайлівки активізувалися ворожі снайпери.

На луганському напрямку з мінометів 120-мм калібру накривав позиції поблизу Кримського, а 82-мм міномети, гранатомети і кулемети великих калібрів застосовував поблизу Новозванівки і Новоолександрівки. Крім того, захисників Новоолександрівки бойовики бстріляли з озброєння БМП, а захисників Троїцького - з автоматичних гранатометів. З гранатометів різних систем і стрілецької зброї противник вів вогонь по позиціях поруч Станиці Луганської та Лобачова. В районі Новоолександрівки активізувалися ворожі снайпери.

Нагадаємо, 29 березня, Тристороння контактна група в Мінську погодила введення в зоні АТО з 1 квітня режиму повного припинення вогню, а також розведення сил і засобів від Станиці Луганської.

З моменту оголошення режиму тиші в зоні АТО бойовики щодня його порушують, у тому числі, активно застосовуючи заборонені Мінськими домовленостями види озброєнь.