Бойовики 48 разів за добу обстріляли позиції сил АТО

В районі Попасної йшов бій.
На маріупольському напрямку бойовики обстрілювали Широкине і Талаковку з мінометів калібру 120 мм і 82 мм, Водяне, Талаковку, Павлопіль, Мар'їнку, Широкине, Лебединське та Гнутово – зі стрілецької зброї, кулеметів і гранатометів.
На донецькому напрямку бойовики зі стрілецької зброї обстрілювали Троїцьке, Авдіївку, Луганське, Зайцево, Південне, Верхньоторецьке і Опитне.
На луганському напрямку з 82 міліметрових мінометів окупанти стріляли по Новозванівці. З гранатометів та стрілецької зброї – по Станиці Луганській, Новозванівці, Кондрашівці Новій, урочищу Червоне Гнилище та Новоолександрівці.
"В Районі Попасної відбулося бойове зіткнення. Напад бойовиків відбито, противник поніс втрати та відступив", - зазначають у штабі.
Нагадаємо, в середу 21 грудня, спецпредставник ОБСЄ в Тристоронньої контактної групи в Мінську Мартін Сайдік заявив, що учасники переговорів домовилися про припинення вогню з 24 грудня.
Детальніше про ситуацію в зоні АТО читайте в статті Юрія Бутусова "Світлодарськ: сценарій майбутньої війни" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".DT.UA