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Бойовики 48 разів за добу обстріляли позиції сил АТО

31 грудня в 07:37

В районі Попасної йшов бій.

Боевики АТО
Бойовики ведуть обстріл на всіх напрямках
gogetnews.info
Російсько-терористичні війська протягом минулої доби, 30 грудня, 48 разів обстрілювали позиції українських військових, повідомляє прес-центр штабу АТО на офіційній сторінці в Facebook.

На маріупольському напрямку бойовики обстрілювали Широкине і Талаковку з мінометів калібру 120 мм і 82 мм, Водяне, Талаковку, Павлопіль, Мар'їнку, Широкине, Лебединське та Гнутово – зі стрілецької зброї, кулеметів і гранатометів.

На донецькому напрямку бойовики зі стрілецької зброї обстрілювали Троїцьке, Авдіївку, Луганське, Зайцево, Південне, Верхньоторецьке і Опитне.

На луганському напрямку з 82 міліметрових мінометів окупанти стріляли по Новозванівці. З гранатометів та стрілецької зброї – по Станиці Луганській, Новозванівці, Кондрашівці Новій, урочищу Червоне Гнилище та Новоолександрівці.

"В Районі Попасної відбулося бойове зіткнення. Напад бойовиків відбито, противник поніс втрати та відступив", - зазначають у штабі.

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Нагадаємо, в середу 21 грудня, спецпредставник ОБСЄ в Тристоронньої контактної групи в Мінську Мартін Сайдік заявив, що учасники переговорів домовилися про припинення вогню з 24 грудня.

Детальніше про ситуацію в зоні АТО читайте в статті Юрія Бутусова "Світлодарськ: сценарій майбутньої війни" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".

За матеріалами: DT.UA
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Теги бойовики обстріл стрілянина Луганськ АТО
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